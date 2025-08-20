Valle d'Aosta, frana detritica a Bionaz: evacuazioni

Esplora tutte le offerte Sky
Valle d'Aosta, frana detritica a Bionaz: strade interrotte ed evacuazioni a Ollomont

Cronaca

Le forti precipitazioni di queste ore hanno causato la caduta detritica al confine tra Bionaz e Oyace, chiusa la circolazione della strada regionale 28. Altra colata a Ollomont: evacuato precauzionalmente il villaggio di Barliard, in tutto una ventina di persone

ascolta articolo

A seguito dei forti temporali del pomeriggio, il comune di Bionaz, nell'Ata Valpelline, non è al momento raggiungibile a causa di una colata detritica dal torrente Varere sulla strada regionale che collega il paese con il fondo valle, al confine con il comune di Oyace. I tecnici della Protezione civile e dell’assessorato delle Opere pubbliche si stanno recando sul posto per valutare la situazione.

Chiusura delle strade e famiglie evacuate 

"Nessuna persona o veicolo risulta coinvolto", spiega il sindaco di Bionaz, Valter Nicase. "In paese - aggiunge - abbiamo delle persone che non riescono a scendere a valle". L'interruzione della strada a causa di un dissesto idrogeologico "è il solito evento che ho puntualmente si manifesta", aggiunge il primo cittadino. Inoltre, una colata detritica nel torrente Berruard, a Ollomont, ha provocato la chiusura della strada comunale per la frazione di Glassier. Alcune famiglie del villaggio di Barliard, in tutto una ventina di persone, sono state precauzionalmente evacuate.

