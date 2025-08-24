Esplora tutte le offerte Sky
Nubifragio in Romagna, piccolo fenicottero soccorso in spiaggia

Cronaca
©Ansa

A prendersi cura del volatile sono stati i titolari del Bagno Alvaro di Gatteo Mare, che hanno raccontato su Facebook l'episodio: "Abbiamo contattato il centro recupero animali selvatici e ci hanno dato le indicazioni per aiutarlo"

ascolta articolo

Una storia a lieto fine arriva dalla Romagna, colpita da un violento nubigragio nella notte (LE IMMAGINI): un piccolo di fenicottero è stato soccorso in spiaggia a Gatteo Mare (Forlì-Cesena), stremato dalla tempesta che ha investito la costa romagnola dopo le 4 del mattino. A prendersi cura del volatile sono stati i titolari del Bagno Alvaro, che hanno raccontato su Facebook l'episodio: "Abbiamo contattato il centro recupero animali selvatici e ci hanno dato le indicazioni per aiutarlo. È stato con noi un paio d'ore, poi sono venuti a prenderlo", spiegano. "Era già diventato dei nostri, così dolce. Vabbè meglio così. Prima o poi ci passerà sopra le nostre teste e ci ringrazierà", dicono.

Il fenicottero tratto in salvo. (Credits: Profilo Facebook Bagno Alvaro).
©Ansa

Cronaca

Maltempo in Romagna, allagamenti e alberi caduti sulla costa. FOTO

Un temporale con grandine e vento si è abbattuto dalle 4.30 del mattino sulla costa romagnola, provocando danni a strade e ferrovie. Alcune zone sono irraggiungibili. Interrotta la circolazione dei treni tra Igea Marina e Rimini. In corso gli interventi dei vigili del fuoco

Nubifragio in Romagna, piccolo fenicottero soccorso in spiaggia

