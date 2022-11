Frana Ischia, auto trascinata via da un fiume di fango. VIDEO

La furia del fango trascina via, in pochissimi secondi, un'auto parcheggiata. Lasciandosi dietro morti e desolazione. Questa è una delle tante immagini spietate che arrivano dalla tragedia provocata dalla frana di Casamicciola, ad Ischia. Si vede fango ovunque: una sorta di impotenza per l'uomo che non può fare nulla. In queste ore i soccoritori continuano la ricerca dei dispersi. Il bilancio provvisorio è di otto morti e cinque feriti. Oltre 200 gli sfollati. (FRANA A ISCHIA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE IMMAGINI VISTE DAL DRONE)