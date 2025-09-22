Le prime pagine dei quotidiani del 22 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è rivolta alla cerimonia di addio a Charlie Kirk, l'attivista americano di destra ucciso il 10 settembre da un colpo d'arma da fuoco, ricordato da Donald Trump davanti a 200mila persone allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. In primo piano anche il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo. E la tragedia nel Lecchese dove due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un’auto
- In apertura “Londra riconosce lo Stato di Palestina, Israele: non ci sarà”, con la dura reazione di Netanyahu che parla di “ricompensa al terrorismo”. In primo piano anche i funerali di Charlie Kirk con “L’America di Kirk, una folla oceanica. Trump: un grande” e l’immagine di Trump. In evidenza le parole di Salvini: “Salvini attacca su Russia e migranti. Meloni: ‘Minacce, non ho paura’”. Spazio anche alla cronaca con “Lecco, avevano 21 anni due amiche travolte e uccise nella notte”
- La prima pagina apre con “In 200mila per Kirk, "Ora è immortale”. Trump: un patriota”. Subito sotto, il titolo principale è “Londra: sì alla Palestina”, con Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo che riconoscono la sovranità dei territori. In spalla spazio a “Sui nostri conti non è tempo di trionfalismi” firmato da Paolo Gentiloni. Tra gli articoli anche “Cosa può fare la piazza per Gaza” di Concita De Gregorio. In basso, la cronaca da Lecco: “Uccise a 21 anni da un furgone mentre andavano a una festa”
- In apertura con “Funerale americano” l’addio a Kirk allo State Farm Stadium in Arizona. In primo piano anche il “Sì alla Palestina, l’Italia non c’è”, con l’intervista “Finkielkraut: ‘Pace o terrore’”. A lato, le analisi “Così l’Occidente dimentica la Storia” e “Noi, impotenti nel mondo disumano”. In spalla spazio allo sport con “Il Toro affonda travolto dai fischi. Baricco sposa la rivolta anti-Cairo” e “Paolini-Cocciaretto regine del tennis”. In alto, la cronaca di Lecco: “I sogni di Milena e Giorgia travolte in strada dal pirata”
- L’apertura è “In 200mila per l’addio a Kirk”, con il ricordo di Trump. In primo piano anche “Meloni alla festa di FdI evoca le Br: non temo le minacce. E Salvini: difenderemo l'Occidente in piazza”. Spazio anche allo sport con “Pellegrini (che) fa volare la Roma”, dopo la vittoria sul Lazio. In spalla: “Il giorno della Palestina, Londra: Stato indipendente”. Tra i richiami anche l’intervista al ministro Piantedosi: “C’è un clima di tensione l’antagonismo potrebbe degenerare”. In basso la cronaca: “Le amiche del cuore travolte e uccise”
- Il quotidiano economico apre con “Abitazioni, prima casa record di acquisti spinto da tassi e sconti”, con dati aggiornati sul mercato immobiliare. In evidenza anche “Colf e badanti, più canali per le assunzioni”. Spazio anche all’analisi “Testamenti, solo lo 0,1% sceglie l’atto segreto (come Armani)”. E a “Dall’asilo nido all’Università: la mappa degli aiuti delle Casse”. In basso, l’indice Pts 2025: “Trento è la regina dello sport, Milano sul podio aspetta i Giochi”
- Il titolo principale è “Nel nome di Charlie”, con cori e 200mila persone all’addio a Kirk. In evidenza le parole di Trump: “Un grande uomo”, e della moglie: “È morto sorridendo, non aveva paura”. In primo piano anche “Londra riconosce la Palestina e il Pro-Pal paralizzano l’Italia”. In spalla: “Il Pd si indigna per la Meloni a Domenica in”. In basso, le parole di Salvini da Pontida: “Guerra, tasse, banche: il piano”. Trova spazio anche lo sport con “Nemici di sport, amici di spot” su Totti e Spalletti
- L’apertura è su “Pure Starmer per la Palestina, ma Meloni parla di pastarelle”, con la “marchetta di Rai1 alla premier Meloni” a Domenica In per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'Unesco. In primo piano anche: “Trump: Aiuterò l’Est europeo se attaccato” e “Putin: Si a negoziati”. Tra i richiami, “Cyber-attacchi anche allo scalo russo: tutti i false flag della Nato” e l’inchiesta Mediapart “Così la violenza politica travolge la società Usa”
- L’apertura è su “Palestina, il sì di Londra. Ira di Israele: no allo Stato”, con il riconoscimento di Regno Unito, Portogallo, Canada e Australia. In evidenza: “Travolte e uccise a 21 anni, in nove mesi 300 pedoni falciati”. In spalla “Trump: difenderò la Polonia e i Paesi baltici” e l’intervista a Minniti “Una difesa per l’Europa resta poco tempo”. Ampio spazio anche alla politica interna con “Salvini: in Ucraina non combatteremo. Polemica su Meloni a Domenica In”
- In primo piano “Per una Palestina democratica e libera da Hamas”, “Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo stato palestinese. È prematuro e rischia di essere pericoloso”. In primo piano anche la giustizia con “La procura decaduta” sull’inchiesta sull'urbanistica milanese, bocciata dal Riesame. Tra le analisi “Il gioco da ragazzi di Putin con un Occidente scomposto e smarrito” e “Il debito pubblico è abbastanza grande da badare ai populisti”