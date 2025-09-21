Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 settembre: rassegna stampa

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali le tensioni tra Nato e Russia, con Trump che progetta di tagliare l'assistenza militare ai Paesi europei. Von der Leyen: "L'Ue è in grado di difendersi da sola". Cyber-attacco a tre aeroporti europei: è caos negli scali di Londra, Berlino e Bruxelles, con cancellazioni e ritardi. Raduno della Lega a Pontida, Vannacci: "Saremo gli eredi di Kirk". Mondiali di atletica, Battocletti bronzo nei 5.000 metri
- Continuano i raid dell'aviazione russa sull'Ucraina. Si alzano in volo i jet polacchi dopo i casi di sconfinamento di droni in Estonia. Il presidente americano Trump pensa di tagliare l'assistenza militare agli europei e, nel frattempo, minaccia di colpire i presentatori dei programmi tv statunitensi che criticano la Casa Bianca. Cyberattacco a tre aeroporti europei: colpito un software per l'imbarco, da Berlino a Londra aerei fermi e ritardi. Bruxelles ha cancellato la metà dei decolli previsti per oggi, domenica 21 settembre
- L'alleanza di giornali Lena, di cui Repubblica fa parte, ha intervistato la presidente della Commissione europea von der Leyen nelle ore in cui la Russia ha moltiplicato le sue provocazioni militari sul confine orientale. "Viviamo in tempi molto pericolosi, farò tutto quello che è in mio potere per mantenere la pace e la libertà in Europa". Poi avverte Mosca: "L'Europa intende difendersi ed è in grado di farlo anche da sola". Raduno della Lega a Pontida, sul palco l'europarlamentare Vannacci: "Noi siamo gli eredi dell'attivista Kirk"
- Mentre i caccia e i droni russi sfrecciano sull'Est Europa, il presidente americano Trump progetta di tagliare l'assistenza militare ai Paesi al confine con la Russia, tra cui i Baltici. La paura di Estonia e Lituania: "Così rischiamo l'invasione". Il presidente ucraino Zelensky si rivolge agli alleati: "Basta perdere tempo". Il leader del Cremlino vuole provocare l'Europa, mettendo alla prova le capacità della Nato e testando l'impegno di Washington sull'Articolo 5 dell'Alleanza atlantica
- Attacco hacker agli aeroporti europei: paralizzati i check-in di Londra-Heathrow, Bruxelles e Berlino, con voli cancellati e ritardi. L'agenzia Bloomberg rivela: il presidente russo Putin vuole l'escalation, è certo che il leader americano Trump non interverrà in Ucraina. A Pontida il raduno leghista, con la folla che acclama l'europarlamentare Vannacci. Il segretario del Carroccio Salvini: "Nessuna divisione". Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Deficit sotto il 3% entro l'anno. Irpef giù, ma tenendo i conti in sicurezza"
- Quello visto a Udine è stato un Milanone: tre gol e secondo posto in classifica. L'allenatore rossonero Allegri scala posizioni con il bel gioco e un super Pulisic. A segno anche Fofana. Per la Juventus, invece, solo un pari a Verona. Il tecnico bianconero Tudor è una furia contro il direttore di gara Rapuano: "Arbitraggio e Var vergognosi". Inter, c'è il tabù Sassuolo: in porta Martinez sostituisce Sommer, Pio Esposito è pronto a prendersi la maglia da titolare al posto di Lautaro, che non è al meglio
- Fermata Juve: a Verona non basta il gol di Conceiçao, Orban pareggia dal dischetto. Ma il tecnico bianconero è una furia contro l'arbitro Rapuano e il Var: "Contro di noi è stato assegnato un rigore vergognoso. Siamo stati danneggiati, c'era anche un rosso per un fallo su Gatti. Non voglio scuse, ma così alla fine le partite si decidono". Il Milan fa paura: orgoglio e disciplina, a Udine finisce 0-3 con doppietta di Pulisic e la rete di Fofana sull'assist dello statunitense
- Una Juve scarica pareggia a Verona, ma il rigore e il mancato rosso a Orban fanno arrabbiare l'allenatore bianconero Tudor: "È una vergogna, solo chi non ha giocato a calcio può punire un mani come quello di Joao Mario. E se non è da espulsione il colpo subìto da Gatti…". La rete di Conceiçao non basta: "Avrei preferito vincere". Mondiali di atletica, favolosa Battocletti: dopo l'argento sui 10.000 metri, arriva il bronzo sui 5.000. Beffa, invece, per la staffetta 4x100: Jacobs viene tamponato, ma il ricorso viene respinto
- "Un generale, c'è solo un generale". Pontida accoglie con un coro il vicesegretario della Lega Vannacci, che scalda la platea: "Tutti noi siamo come Kirk e ne porteremo l'eredità nel sangue e nelle vene". Oggi, domenica 21 settembre, tocca al segretario Salvini chiudere il raduno del Carroccio. Intanto i giovani padani attaccano il leader di Azione Calenda e avvertono Forza Italia: "Scelga, o con noi o contro di noi". Aeroporti in tilt, sospetti su hacker russi: fermi check-in e imbarchi, l'azienda colpita fornisce anche la Nato
- Portare il deficit sotto il 3% del Pil nel 2025 e uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi nel 2026 non solo è "possibile", ma è anche "un'opportunità storica". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti a margine dell'Ecofin di Copenaghen, in Danimarca. Il titolare del Mef apre quindi a tagli Irpef e rottamazione delle cartelle, ma spiega che gli "piacerebbe parlare di pace fiscale con chi vuole farla", e "chi non vuole deve aspettarsi un po' di guerra". Domani, lunedì 22 settembre, l'Istat pubblica i conti nazionali del 2024
- Media e governi fanno propaganda per prepararci alla guerra: tramite fake news e allarmismi, vogliono assuefare la gente alle bombe e al riarmo. Mosca nega di aver violato lo spazio aereo in Estonia. Gli analisti: "È accaduto altre volte, non si tratta di un attacco". Ma Kiev continua a invocare gli interventi della Nato. Conflitto in Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu chiede al presidente americano Trump di premere sull'Egitto per aprire la frontiera dell'esodo palestinese
- La sinistra inaugura l'auto-rating e si declassa da sola: per il Movimento Cinquestelle era meglio essere bocciati da Fitch, che invece ha promosso i conti dell'Italia da BBB a BBB+ con outlook stabile. L'ex presidente del Consiglio Gentiloni bastona i dem: "Le opposizioni non hanno credibilità per governare". Raduno della Lega a Pontida, è il giorno del vicepremier e ministro dei Trasporti Salvini: "A chi ci odia dico che non molleremo mai". L'evento, quest'anno, è nel segno del ricordo dell'attivista Kirk
- Nonostante gli ultimi intensi bombardamenti, il flusso di gente che si sta spostando verso il centro e il sud della Striscia non si ferma. E anche molti dei cittadini di Gaza City che avevano deciso di rimanere, ora stanno scappando. "I nostri amici ci hanno supplicato di raggiungerli", racconta Jamila Abou Ali, 50 anni, "perciò siamo partiti e ci siamo portati via una pietra della nostra casa, per ricordo. Ma siamo così arrabbiati che se intravedessimo un miliziano di Hamas gli andremmo a spaccare la testa con le macerie della nostra casa"
- Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio nonché capo della segreteria politica di Fdi, invoca in una lettera una riforma del sistema italiano con anche l'aiuto dell'opposizione: "È ora di superare lo schema delle contrapposizioni ideologiche". Intanto, sono arrivate due sane sberle al Paese della gogna: la corsa alla separazione delle carriere e le lezioni di garantismo dalle inchieste a Milano hanno un tratto in comune, ossia la reazione necessaria della popolazione contro la dittatura dei pm e alla cultura del sospetto
- Cyber-guerra all'Europa, bloccati tre aeroporti: ritardi e voli cancellati a Heathrow (Londra), Berlino e Bruxelles. Proseguono, intanto, i raid russi sull'Ucraina, con un'altra pioggia di missili e droni. Il generale Cristadoro: "Mosca punta a creare il caos". Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Deficit sotto il 3% entro quest'anno". Mondiali di atletica, dopo l'argento nei 10.000 metri l'azzurra Battocletti vince anche il bronzo nei 5.000. È record di medagli per l'Italia
- Onu, nessuno e centomila: il riconoscimento dello Stato di Palestina approda all'Assemblea generale delle Nazioni Unite su iniziativa di Francia e Regno Unito. Anche il Portogallo rompe gli indugi, mentre l'Italia non è pervenuta. In compenso domani, lunedì 22 settembre, sarà sciopero generale: cento le piazze per Gaza. Stati Uniti, oggi il funerale dell'attivista Kirk: la sua associazione sarà nella coalizione per riformare l'istruzione americana. A Pontida il raduno della Lega, con l'europarlamentare Vannacci che conquista la folla