Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 settembre: rassegna stampa

In apertura dei giornali le tensioni tra Nato e Russia, con Trump che progetta di tagliare l'assistenza militare ai Paesi europei. Von der Leyen: "L'Ue è in grado di difendersi da sola". Cyber-attacco a tre aeroporti europei: è caos negli scali di Londra, Berlino e Bruxelles, con cancellazioni e ritardi. Raduno della Lega a Pontida, Vannacci: "Saremo gli eredi di Kirk". Mondiali di atletica, Battocletti bronzo nei 5.000 metri