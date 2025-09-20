Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 settembre: rassegna stampa

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali l'allarme lanciato dall'Estonia: "Tre jet russi hanno invaso il nostro spazio aereo e sono stati respinti dagli F-35 italiani". Tallinn chiede anche l'attivazione dell'articolo 4 del Trattato della Nato. Poi l'economia, con Fitch che alza il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. Il ministro Giorgetti: "Abbiamo portato il Paese sulla giusta strada". Telefonata tra Trump e Xi: prove d'intesa su dazi e TikTok
- Sfida del leader russo Putin nei cieli della Nato: tre caccia di Mosca sconfinano in Estonia e sul Baltico; in volo gli F-35 italiani per respingerli. La presidente della Commissione europea Von der Leyen: "Risponderemo". Telefonata tra il presidente americano Trump e l'omologo cinese Xi: prove d'intesa su dazi e TikTok. L'inquilino della Casa Bianca annuncia che si recherà a Pechino e blocca gli stanziamenti a Taiwan. Economia, Fitch promuove l'Italia alzando il rating a BBB+. Il ministro Giorgetti: "Il Paese è sulla strada giusta"
- Fitch promuove l'Italia e alza il rating a BBB+ con outlook stabile. Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Abbiamo riportato il nostro Paese sulla giusta strada". Intanto, il Tesoro ha annunciato l'emissione di un nuovo titolo di Stato per piccoli risparmiatori: il BTp Valore, collocato dal 20 al 24 ottobre, avrà durata di sette anni, con cedole trimestrali crescenti dopo i primi tre anni, dopo il quarto e dopo il sesto. Il premio fedeltà è allo 0,8%. Il governo cerca anche risorse per il taglio dell'Irpef in vista della Manovra finanziaria
- Una sinistra di lotta e di… vacanza: il segretario della Cgil Landini indice uno sciopero inutile e blocca l'Italia per Gaza. Lunedì 22 settembre il Paese rischia infatti di fermarsi del tutto. In Estonia gli F-35 italiani respingono tre jet russi che hanno invaso lo spazio aereo di Tallinn: una provocazione da parte del capo del Cremlino Putin. La flotilla degli Obama è a Portofino, in Liguria: il Nobel per la Pace è in ferie con la moglie Michelle sullo yacht del regista Steven Spielberg
- Dopo quelli polacchi e rumeni, anche i cieli estoni sono stati violati da Mosca. Tre Mig russi - capaci di trasportare il missile ipersonico Kinzhal - hanno sorvolato a radio spenta e senza autorizzazione il golfo di Finlandia, violando lo spazio aereo di Tallinn per 12 minuti. Sono stati respinti da due F-35 italiani schierati alla base di Amari, in Estonia, in costante stato di allerta. Quest'ultima incursione è stata definita "senza precedenti" dalle autorità locali, che chiedono di contrastare "rapidamente l'aggressività" della Russia
- Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio nonché capo della segreteria politica di Fdi, invoca in una lettera una riforma del sistema italiano con anche l'aiuto dell'opposizione: "È ora di superare lo schema delle contrapposizioni ideologiche". Intanto, sono arrivate due sane sberle al Paese della gogna: la corsa alla separazione delle carriere e le lezioni di garantismo dalle inchieste a Milano hanno un tratto in comune, ossia la reazione necessaria della popolazione contro la dittatura dei pm e alla cultura del sospetto
- Il presidente americano Trump chiede che gli "antifa" siano dichiarati terroristi: l'Ungheria di Orbán e l'Olanda di Wilders accolgono al volo la proposta. Sono le prove dell'Internazionale Maga che rischia di contagiare l'Europa e che vuole riscrivere la storia per criminalizzare il dissenso. A Gaza, intanto, è assedio totale: Israele annuncia una "forza senza precedenti" per conquistare Gaza City, principale centro della Striscia, che viene svuotato quartiere per quartiere dall'esercito dello Stato ebraico