Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 settembre: rassegna stampa

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 settembre: la rassegna stampa

Tanti i temi trattati sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. In primo piano la giustizia, col sì della Camera alla separazione delle carriere: in Aula si sfiora la rissa, ora il testo va al Senato. Spazio anche all'Ucraina, con Putin pronto ad aumentare le truppe al fronte e Trump che si dice "deluso" dal presidente russo. Veto degli Stati Uniti sulla risoluzione Onu per il cessate il fuoco a Gaza. Sugli sportivi l'esordio amaro del Napoli in Champions League: azzurri sconfitto 2-0 a Manchester

