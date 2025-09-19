Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 settembre: rassegna stampa

Tanti i temi trattati sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. In primo piano la giustizia, col sì della Camera alla separazione delle carriere: in Aula si sfiora la rissa, ora il testo va al Senato. Spazio anche all'Ucraina, con Putin pronto ad aumentare le truppe al fronte e Trump che si dice "deluso" dal presidente russo. Veto degli Stati Uniti sulla risoluzione Onu per il cessate il fuoco a Gaza. Sugli sportivi l'esordio amaro del Napoli in Champions League: azzurri sconfitto 2-0 a Manchester
- Aperture in ordine sparso sui quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera in primo piano la giustizia, col voto alla Camera sulla separazione delle carriere tra la bagarre. Testo al Senato per il sì definitivo, mentre in Aula si sfiora la rissa. Caso Kirk, potenziata la scorta ai due vicepremier. Taglio alto per la guerra in Ucraina, con Putin pronto a potenziare l'esercito. Trump: "Mi ha deluso"
- 'L'editto di Trump' titola, invece, La Repubblica a proposito della cancellazione da parte della Abc dello show di Jimmy Kimmel per le critiche al presidente su Kirk. Il numero uno della Casa Bianca: "Deluso da Putin, ma ho evitato la terza guerra mondiale". Gaza, veto Usa sulla bozza Onu sul cessate il fuoco. L'Idf chiede l'evacuazione del Sud del Libano
- In primo piano sulla Stampa l'appello del ministro della Giustizia Nordio ai giudici: "I pm non politicizzino il referendum, la sconfitta sarebbe un'umiliazione". Fotonotizia a centro pagina per il furto da parte di hacker cinesi dei dati del sistema che misura l'attività cerebrale dei campioni
- Temi economici in apertura sul Messaggero, dove si dà ampio spazio al piano per ridurre l'aliquota Irpef dal 35% al 33%. Esecutivo al lavoro in vista della Manova: la sforbiciata riguarderà i redditi fino a 50mila euro. Spazio anche alla cronaca, con la guerra tra clan a Latina che ha visto esplodere la quarta bomba in 10 giorni: "Il governo ci aiuti"
- Esordio con sconfitta per il Napoli in Champions League sulla prima della Gazzetta dello Sport. A Manchester i campioni d'Italia, in 10 dal 21' per l'espulsione di Di Lorenzo, battuti 2-0 dal City, a segno con Haaland e Doku. Conte: "Partita rovinata". Ritorno amaro per De Bruyne all'Etihad Stadium, sostituido dopo il rosso al capitano azzurro
- Il ko del Napoli apre anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che vede sempre in primo piano l'immagine dell'azione che ha indirizzato il match, col fallo di Di Lorenzo su Haaland che ha portato all'espulsione del difensore italiano. Prime parole di Mourinho da allenatore del Benfica: "Vincerò anche qui"