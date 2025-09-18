Le prime pagine dei quotidiani del 18 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza e alla decisione dell’Unione Europea di sospendere il sostegno bilaterale al governo israeliano, accompagnata dalla proposta di nuove sanzioni. Spazio anche alla seconda visita di Stato di Donald Trump in Gran Bretagna e alla scelta della Fed di tagliare i tassi di interesse per la prima volta nel 2025. In evidenza anche lo sport, con l’impresa di Mattia Furlani: oro nel salto in lungo a Tokyo a 20 anni