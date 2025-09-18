Le prime pagine dei quotidiani del 18 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza e alla decisione dell’Unione Europea di sospendere il sostegno bilaterale al governo israeliano, accompagnata dalla proposta di nuove sanzioni. Spazio anche alla seconda visita di Stato di Donald Trump in Gran Bretagna e alla scelta della Fed di tagliare i tassi di interesse per la prima volta nel 2025. In evidenza anche lo sport, con l’impresa di Mattia Furlani: oro nel salto in lungo a Tokyo a 20 anni
- L’apertura è dedicata a Gaza: “Gaza, l’Europa sanziona Israele ‘Basta orrore’”, con misure contro ministri e coloni violenti e “Smotrich, la frase-choc: un Eldorado da spartire con l'America”. In evidenza anche l’impresa sportiva: “Il volo nell’oro di Furlani ‘È una magia’”. Spazio alla diplomazia dei Windsor con Trump accolto a Londra: “Accoglienza show, i duetti con Carlo”. In primo piano anche “La Fed taglia i tassi solo dello 0,25%. Il no del banchiere vicino a Donald”. In spalla: “Milano, picchiata dal compagno magnate iraniano”
- Il titolo principale è “La spartizione di Gaza ‘Una miniera d’oro’”, con riferimento alla frase shock del ministro israeliano. “La Ue propone sanzioni: "Basta orrore””. In primo piano anche “Trump da Carlo accolto come un re. La Fed taglia i tassi ma si spacca”. La politica italiana è raccontata con “Marche, duello Meloni-Schlein”. In spalla lo sport: “Furlani salta in cima al mondo è l’oro italiano più giovane”. In taglio basso, l’intervista a Borg: “Io un po’ matto, la fuga dal tennis i vizi e il cancro”
- In apertura: “Sanzioni a salve per Israele”, con focus sulla decisione della Commissione Ue. E “Cresce la tensione nelle Università italiane. II rettore di Pisa dopo il blitz dei Pro Pal: non li denuncio”. Al centro l’impresa azzurra: “Nessuno come Mattia”, dopo l’oro mondiale di Furlani nel lungo. Spazio alla politica interna con “Meloni-Schlein, duello totale ‘Da voi odio’. ‘Pensa ai salari’”. In evidenza anche “Londra si inchina a re Donald Oggi la trattativa su dazi e Ucraina”
- L’apertura è economica: “Fisco, stop ai furbetti delle cartelle”, con una norma che renderà più difficile per gli evasori pagare solo le prime rate delle rottamazioni. In evidenza lo sport: “Salto nella Storia”, il trionfo di Mattia Furlani ai Mondiali di atletica. Su Gaza il titolo è “Gaza City, 48 ore per tentare la fuga. Mini-sanzioni Ue: tagliati 14 milioni”. A centro pagina: “La scuola dei bulli ‘Anche noi vittime, nessuno ci aiutava’”. In taglio basso “Londra, la Royal Family conquista Trump”
- Il quotidiano apre con “La Fed taglia i tassi, altri due in vista”. In primo piano Gaza: “Ue: sanzioni a Israele. A Gaza civili in fuga Oltre 65mila vittime”. In evidenza anche: “La ricerca di frontiera passa dai viaggi nello spazio profondo”. In taglio medio la manovra: “Orsini: sulla manovra no ad assalti alla diligenza. Serve un piano triennale”. Infine, si parla di riscossione e fisco: “Rottamazione, recidivo il 77% dei contribuenti Il Governo studia il filtro”
- In apertura: “Ecco la rete islamista che muove la Flotilla”, “Dietro i pro Pal uomini e gruppi vicini ai Fratelli musulmani, a Hamas e alla jihad”. In primo piano anche la politica interna: “Meloni e i leader nelle Marche: ‘Italia riferimento di tutto l’Occidente. Governeremo a lungo’”. Lo sport celebra il campione azzurro: “Furlani salta nell’oro: ‘Questo è solo l’inizio’”. In evidenza anche l’editoriale: “Negli aeroporti la burocrazia perde la faccia”
- L’apertura è dedicata al Medio Oriente con il titolo “Ue, finte sanzioni a Bibi senza toccare le armi”, sulle misure contro Israele. In evidenza anche le parole del ministro Smotrich: “Gaza, una miniera d’oro da spartire con gli Usa”. In taglio alto spazio alla guerra in Ucraina: “L’attacco russo alla Polonia perde già i pezzi (e i droni)”. In spalla: “Meloni e Salvini per Acquaroli gonfiano l’odio” e “Pensioni, 70mila euro in più se vuoi uscire a 64 anni”
- In apertura “L’Europa sanziona Israele. Gaza, i piani di spartizione”. In primo piano anche “Meloni ad Ancona: no al business dell’odio” e alle dichiarazioni della segretaria Pd: “Schlein a Pesaro: uniti vinciamo, mobilitate le gente”. Nella taglio basso: “Ventenne stuprata al primo appuntamento, si erano conosciuti sui social”. In alto un reportage da Ravenna: “Vivo fuori casa da un anno, ogni giorno torno in bici e mi metto a piangere”. Sul fronte sportivo in evidenza “Magico”, con il trionfo mondiale di Mattia Furlani
- L’editoriale d’apertura riflette sul tema della giustizia: “L’inaccettabilità di indagini fondate sulla presunzione di colpevolezza e la necessità di separare le carriere. Le due lezioni del riesame di Milano”. In rilievo anche la guerra in Medio Oriente “I trumpiani europei umiliati da Trump” e il commento “Israele non è Sparta”. Ampio spazio anche alla guerra in Ucraina con “Il Papa smonta le balle russe”. Tra gli altri titoli, “Le raffinerie rotte” e “Guerra ibrida”
- In apertura: “Smotrich: ‘Gaza è un affare d’oro’. Israele massacra, l’Ue non morde”. In spalla un’analisi di Guido Rampoldi: “Il vero piano di Netanyahu e i suoi effetti su Ue (e Italia)”. In economia “Powell taglia i tassi. L’indipendenza della Fed resta ancora a rischio”. Spazio alla politica interna con “Marche in bilico, Meloni fa come il sindaco Lauro”. Non manca lo sport: “Mattia Furlani, il ragazzo d’oro. L’atletica italiana sa rinnovarsi”
- In apertura: “L’escalation. Dalle regionali ai pro-Pal, il clima si avvelena”, con l’analisi di Riotta: “Anche il terrorismo nacque da temi globali”. In spalla l’editoriale di Claudio Velardi: “Fermiamoci”. In taglio basso la testimonianza di un padre di ostaggio di Hamas “Di Guy resta uno scheletro”. E ancora: “Simulazioni di attacco, la Russia alza i toni. In Italia caos su Salvini”
- Il titolo principale è “Compagni che sbroccano”, sulle tensioni tra Pd e Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Genova. Spazio al comizio di Giorgia Meloni ad Ancona: “Il centrodestra unito, l’urlo di Meloni: noi più forti dell’odio”. In primo piano anche “Sorpresa: calano i prezzi delle autostrade”.In primo piano anche “‘Troppo stress a bordo delle barche’. Marinaretti Pro-Pal in fuga dalla flotilla”
- L’apertura è sull’economia: “Fisco, caccia ai furbetti ‘storici’”, con i nuovi piani dell’Agenzia delle Entrate. In primo piano anche l’analisi: “Intelligenza artificiale e gas, l’Europa in un vicolo cieco”. In evidenza lo sport: “Il volo d’oro di Furlani, il più giovane di sempre”, oro mondiale nel lungo. In cronaca: “Guida alpina cade e muore scalando la Cima Grande”. Tra i titoli anche l’appello del Papa: “Papa Leone XIV, elogio dell’ozio: impariamo a fermarci e riposare”
- In apertura “Bella testa” celebra Marcus Thuram dopo la doppietta in Champions contro l’Ajax: “Due colpi del francese. I nerazzurri battono l'Ajax a Amsterdam”. In alto grande spazio a Mattia Furlani con “Mamma che oro”, sul titolo mondiale nel lungo. In taglio laterale spazio al Napoli: “Conte esame Pep”, con la sfida al Manchester City. In evidenza anche l’Atalanta: “L'Atalanta di Juric dura solo 3 minuti. Il Psg ne fa quattro”
- L’apertura è dedicata all’Inter: “Vai, Cristian! Thuram padrone, affondato l’Ajax”, con il francese decisivo nella vittoria dell’Inter ad Amsterdam. In alto il trionfo azzurro: “Furlani oro mondiale. Saltiamo sul mondo”. Spazio anche al Napoli con “Conte lancia il Napoli”, in vista della sfida contro il City. Per la Juventus il titolo è “Vlahovic si è ripreso la Juve”. In taglio basso “Mou riparte dal Benfica”
- L’apertura è “Vlahovic Juve, ora parliamoci”, con il serbo protagonista e pronto al rinnovo. In alto spazio al trionfo azzurro: “Furlani oro mondiale nel lungo, magico!”. In Champions il focus è sull’Inter: “Thuram, testate alla crisi Inter”, doppietta decisiva e debutto di Esposito. A centro pagina “Psg da campione, adieu Atalanta” sul 4-0 dei francesi. In basso spazio al Torino: “Vai Cobra, mordili!”, con Aboukhlal spronato da Baroni