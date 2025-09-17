Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 settembre: rassegna stampa

Il conflitto in Medioriente con l'invasione dell'esercito israeliano su Gaza City e l'allarme della commissione Onu che parla di "genocidio", il discorso di Draghi a Bruxelles, gli sviluppi dell'inchiesta urbanistica a Milano e la morte del divo americano del cinema, Robert Redford. Per lo sport, l'esordio stagionale della Juventus e gli impegni delle altre italiane in Champions League. Questi i principali temi al centro delle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Il conflitto in Medioriente domina l'apertura: "Gaza City, esodo sotto le bombe". Le truppe israeliane invadono la città della Striscia, Netanyahu: "Chi ci condanna è ipocrita". La commissione Onu: "E' genocidio". Spazio poi per la morte di Robert Redford, "la star progressista di Hollywood". In prima pagina anche il discorso di Draghi a Bruxelles e gli sviluppi dell'inchiesta urbanistica a Milano
- Champions League in primo piano: "Ci pensa lui". Vlahovic entra, "la Juve rimonta 4-4 col Borussia Dortmund". Altra "partita pazza, il serbo entra e fa doppietta. Poi regala a Kelly l'assist del pari al '96". In serata tocca all'Inter in casa dell'Ajax: "Chivu cambia, non Sommer". A Parigi contro il Psg tocca anche all'Atalanta. Domani il Napoli a Manchester contro il City
- "Juve da pazzi". Immenso Vlahovic, "rimonta due gol al '94 e al '96: finisce 4-4 con il Borussia Dortmund". Le altre italiane in Champions, Inter: "Allarme Lautaro". Atalanta: "Il taglio di Juric". Napoli: "Conte al 57%". Serie A, domenica il derby di Roma. Milan: "Saldo positivo"
- "Sì, è una Juve da amare!". In Champions League, Borussia Dortmund tre volte in vantaggio, poi "tre rimonte bianconere: l'ultima, doppia, in un recupero da delirio". Contro i tedeschi finisce 4-4. Oggi tocca all'Inter per cui "è vietato fallire" contro l'Ajax. L'Atalanta a Parigi contro il Psg. Ieri bene il Real di Mbappè, "Saint-Gilloise nella storia!". Toro: "Occhi su Conti della Samp"
- Le proposte della commissione tecnica sul magazzino fiscale: "Addio a crediti per 408 miliardi. Spunta l'accesso ai dati dei conti correnti". Intelligenza artificiale: "La nuova legge al voto definitivo del Senato". Salone di Genova: "Nautica record ma i piccoli soffrono. Bene i superyacht". Medioriente, Katz: "Gaza brucia". Rapporto Onu: "Genocidio". Oggi arrivano "le sanzioni europee" a Israele
- "Cercasi una fine a Gaza". Parla il generale Eiland: "Nessuno ha mai combattutto questa guerra, Israele rischia". Ucraina: "Droni contro la Nato. La guerra di Putin contro le nostre difese". Usa: "In nome di Kirk. In ricordo del difensore della libertà d'espressione, i trumpiani fanno il contrario". Bordate su Almasri: "La memoria del governo è un atto di accusa contro Tribunale dei ministri, Cpi e Procura di Roma"