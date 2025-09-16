Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 settembre: rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali di oggi troviamo la nuova offensiva di Israele a Gaza City con droni, tank, elicotteri e aerei. Trump: "Hamas non usi gli ostaggi come scudi". Spazio anche alla dichiarazione della Russia, secondo cui la "Nato è in guerra con Mosca". Sulla difesa nazionale, Crosetto avverte che "l'Italia è impreparata a un attacco russo". Tragedia nello sci: morto l'azzurro Matteo Franzoso per le conseguenze di una caduta durante un allenamento in Cile
- In apertura "l'attacco finale di Israele a Gaza City" con "tank, aerei, elicotteri e droni". Trump rimarca: "Hamas non usi gli ostaggi come scudi". Nella Striscia, "abbattute oltre 50 torri residenziali" dai raid israeliani. Spazio anche ai dazi e all'accordo tra Usa e Cina: "Intesa su TikTok e Donald sentirà Xi". In prima pagina anche il bronzo di Iliass Aouani nella maratona maschile a Tokyo. Poi, un altro caso di un uomo fermato con il taser e morto in ospedale: "Terzo caso in 2 mesi"
- In prima pagina l'operazione finale si Israele a Gaza City: "Gaza colpita al cuore". "Carri armati nelle strade della città e bombe dal cielo", mentre "i palestinesi in fuga". Spazio anche alle parole del ministro Crosetto, secondo cui "l'Italia è impreparata a un attacco russo". In prima pagina anche la morte dello sciatore azzurro Franzoso, a causa di un incidente in Cile. Poi, l'assassinio di Charlie Kirk: "Il killer confessò sul web, e Tajani evoca il delitto Calabresi"
- In apertura, la Russia che "sfida la Nato" mentre è "giallo sui caccia italiani". Per il Cremlino: "L'alleanza è già in conflitto contro di noi". Kallas: "Sta cercando l'escalation". Spazio anche all'attacco israeliano a Gaza City, mentre "Hamas sposta gli ostaggi all'aperto". In prima pagina anche lo sport, con il record di Duplantis, 6.30 nel salto in alto: "L'uomo delle nuvole". Infine, la morte dello sciatore Matteo Franzoso in Cile: "Sicurezza ancora sotto accusa"
- In primo piano la dichiarazione di Mosca: "La Nato in guerra con noi". E ancora: "Occidentali di fatto già coinvolti". E Crosetto avverte: "Italia impreparata a un attacco". Le parole del generale Goretti: "Solo propaganda. Alleanza più forte, e i russi lo sanno". Spazio alla morte dello sciatore Franzoso in un tragico incidente in Cile. Focus economico in prima pagina: "Dal fisco arrivano 16,4 miliardi: Manovra più ricca". Il caso del ragazzo che si è tolto la vita perché vittima di bullismo, il padre: "La scuola sapeva"
- "Tocca a noi" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport sull'avvio della Champions. Appuntamento questa sera alle 21 con Juventus-Borussia Dortmund. Seguono Inter-Ajax, Atalanta-Psg, Napoli-Manchester City. Spazio in prima pagina alla tragica morte dello sciatore 25enne Matteo Franzoso, "mentre si allenava per l'Olimpiade": "Il sogno spezzato di Matteo". L'editoriale di Luigi Garlando: "L'abiura del Pep"
- "Un altro Kenan" è l'apertura del Corriere dello Sport sull'appuntamento di questa sera alle 21 con Juventus-Borussia Dortmund. Tudor all'attacco: "Partiamo forte". E ancora: "Abbiamo battuto l'Inter, la migliore della A. Ma possiamo fare meglio". Domani, Inter-Ajax, Psg-Atalanta e giovedì Manchester City-Napoli. Spazio alla tragica morte di Matteo Franzoso in Cile. Infine, l'infortunio di Dybala per lesione muscolare: "Salterà il secondo derby di fila"
- In prima pagina le parole di Locatelli in vista del match di questa sera tra Juventus-Borussia Dortmund: "La Juve non ha più paura". E sul rapporto con il tecnico aggiunge: "Avevamo bisogno di sentirci dire certe cose". Spazio anche al Torino: "Simeone accende Zapata". Poi, il bronzo di Aouani ai mondiali di atletica: "La medaglia delle case popolari". Poi, l'Inter: "85 milioni in panchina, altro che rinforzi". Infine, la tragica morte dello sciatore Matteo Franzoso
- In apertura BTp: "Spread al minimo da 15 anni". Spazio anche al bonus casa: "Tagli pronti al via, corsa ai bonifici salva sconti". In prima pagina anche la fabbrica di lingotti d'oro a Chiasso "dove transita 1 miliardo al giorno". In primo piano anche le parole di Mattarella sulla crisi umanitaria nella Striscia: "A Gaza i bambini vittime di condizioni disumane". I leader arabi e islamici uniti contro Netanyahu: "Colpiremo ancora". Poi, l'accordo Usa-Cina su TikTok: "Negli Stati Uniti proprietà americana"
- In apertura i costi per la guerra in Ucraina: "Kiev ci costerà altri 120 mld in un anno". Zelensky "chiede alla Ue 170 milioni ogni giorno di guerra nel 2026 (ora sono 140)". E Crosetto evoca gli attacchi russi: "Noi impreparati". Intanto, Mosca: "Nato già in conflitto". Spazio anche al Medio Oriente: "Rubio va da Bibi, da Flotilla accuse a Malta e all'Italia". Poi, la rivolta agli Emmy: "Bardem boicotta Israele. In Italia movimenti sparsi"
- "Allarme Italia indifesa" è il titolo d'apertura del Giornale sulle parole di Crosetto, il quale ha definito l'Italia "impreparata" a un possibile attacco russo. Intanto il Cremlino accusa: "La Nato è in guerra". In prima pagina anche il caso della violenza alla stazione di San Zenone al Lambro a Milano: "Lo stupratore libero grazie al giudice". Focus su Virginia Libero, neosegretaria giovani Pd: "Ecco la 'mini-Elly', più comunista di Elly"
- "Quo vadis". Questo il titolo di oggi del Manifesto sull'attacco israeliano a Gaza City. "I raid spianano la città per far avanzare i carri armati" e "in briciole i palazzi più alti, le scuole, le case". Spazio alle accuse di Trump dopo l'assassinio di Charlie Kirk: "Nel sottosopra degli stragisti Usa". Nel frattempo, "droni e ritardi non fermano la Sumud Flotilla". In prima pagina anche il reportage in Ucraina: "Eroi di guerra e movida: paradossale Odessa"
- "Il partito di La7" è il titolo d'apertura di oggi di Libero che attacca il canale, definendolo "la vera opposizione". "Gruber riapre il salotto rosso, con l'attacco a Meloni" e "Cairo ha messo insieme un'armata anti-governo". Spazio anche agli esteri, con la Russia che provoca la Nato: "Ormai siamo in guerra". E l'attacco finale di Israele a Gaza City
- L'attacco di Putin alla Nato in primo piano: "Siamo già in guerra con la Nato". Intanto, "negoziati di pace sempre più lontani", mentre "Trump fa altre richieste agli europei ma non tocca gli interessi del Cremlino". Spazio anche al riarmo: "A chi il tesoretto? La manovrà è a 'rischio' Crosetto". In prima pagina anche l'editoriale di Nadia Urbinati sull'assassinio di Charlie Kirk: "La destra e Kirk: lo Utah come una provincia italiana". E quello di Piero Ignazi: "La violenza e lo strabismo di Meloni"
- "Corridoi di salvezza" è l'apertura di Avvenire sui migranti e la "via sicura della solidarietà". Le parole di Zuppi: "Quando annega un migrante, annega l'umanità". Intanto, "più di 200 ong chiedono all'Unione Europea di rivedere le norme punitive sui rimpatri". Spazio anche al "drone dimostrativo" a Varsavia. Mentre cadono ancora bombe su Gaza e Libano. In prima pagina anche il divieto degli smartphone a scuola, "tra prove e petizioni"
- "L'Italia s'è desta" è l'apertura di oggi del Riformista. "Anche Roma si prepara a partecipare all'operazione Sentinella: due caccia Eurofighter per rafforzare il fronte orientale della Nato". Il caso dei "docenti nella bufera" per aver portato sui banchi di scuola "genocidio" e "Flotilla". In prima pagina l'editoriale di Daniel Innerarity e Fabrizio Tassinari: "Gli eccessi della tecnocrazia digitale e lo svuotamento delle democrazie"
- La dichiarazione di Mosca sulla Nato domina l'apertura: "La Nato è in guerra". Il ministro Crosetto: "Di fronte a un attacco di chiunque, l'Italia sarebbe impreparata". In primo piano anche l'operazione israeliana a Gaza City. Spazio al processo per l'omicidio di Pierina Paganelli: "I figli in aula contro Dassilva". Le parole di Meloni: "La stampa va tutelata, un bene prezioso". Il caso del 14enne che si è tolto la vita perché vittima di bullismo, i genitori: "Allarmi inascoltati"