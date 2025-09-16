Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 settembre: rassegna stampa

Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 settembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali di oggi troviamo la nuova offensiva di Israele a Gaza City con droni, tank, elicotteri e aerei. Trump: "Hamas non usi gli ostaggi come scudi". Spazio anche alla dichiarazione della Russia, secondo cui la "Nato è in guerra con Mosca". Sulla difesa nazionale, Crosetto avverte che "l'Italia è impreparata a un attacco russo". Tragedia nello sci: morto l'azzurro Matteo Franzoso per le conseguenze di una caduta durante un allenamento in Cile

