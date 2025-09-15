Le prime pagine dei quotidiani del 15 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi c’è l’allarme per gli sconfinamenti di droni russi, prima in Polonia e poi in Romania. Spazio anche al Medio Oriente, con i tank israeliani schierati e l’esercito pronto a invadere Gaza City. Rilievo all’omicidio di Charlie Kirk, con Meloni che parla di sacrificio che “ci ha ricordato che da un lato stanno violenza e intolleranza”. In evidenza anche i 70 anni del Papa, che cita Musk per denunciare l’aumento delle disuguaglianze
- L’apertura è su Kiev: “Kiev attacca: raid e sabotaggi”, con un drone russo che ‘sconfina’ anche in Romania e l'allarme dell'Ue “minaccia alla sicurezza”. In taglio alto spazio al “Caso Kirk”, con Meloni che “accusa ancora la sinistra. E Schlein rilancia la sfida: ‘Vi batteremo’”. Centrale anche l’intervista a Lilli Gruber: “La premier venga a Otto e mezzo”. Fotonotizia dedicata alla festa per i 70 anni di Papa Leone XIV, con “Il Papa, la prima intervista:“Democrazie non perfette””. Spazio allo sport: “Jacobs, Tamberi: la Tokyo perduta”
- L’apertura è dedicata a Gaza: “I tank assediano Gaza”, con l’esercito israeliano pronto a invadere Gaza City. Spazio anche alla guerra in Ucraina: “L'Ucraina reagisce ai droni di Putin, colpita raffineria e treni distrutti”. Elly Schlein: “Noi uniti vi batteremo”. Spazio anche al “Caso Kirk”, con l’intervista a Scott Turow: "L'omicidio di Kirk figlio dell'estremismo istigato dalla destra". In taglio basso, lo sport: “Jacobs e Tamberi eliminati a Tokyo, la gloria e la caduta”
- In apertura: “Le ultime ore di Gaza”, con l’Idf pronto a invadere Gaza City. Spazio anche all’analisi “L’ipotesi due Stati su un binario morto” e alla guerra in Ucraina “Tensione Ue-Russia dopo i droni in Romania. E Kiev colpisce una raffineria a 1500 chilometri dal fronte”. In politica, “Schlein avvisa Meloni: Uniti vi batteremo”. A centro pagina, il successo del Torino: “Toro capitale”, e “Flop mondiale” per Jacobs e Tamberi. In taglio basso, “Caligaris: solo a 70 anni ho scoperto il vero amore” e “Il virus tropicale spaventa Verona”
- Il titolo principale è su Mattarella: “Riaprire il dialogo”, dopo le polemiche tra i partiti sull'uccisione di Kirk. In economia, le parole di Giorgetti: “Dalla manovra un sollievo fiscale”. Ampio spazio al conflitto in MO. con “I tank di Israele (che) assediano Gaza City” e in Ucraina: “Kiev risponde ai droni in zone Nato: ’Colpiti treni e raffinerie in Russia’”. In taglio centrale lo sport: “Jacobs-Tamberi, Tokyo è fatale”, con i due campioni eliminati dai Mondiali. In cronaca, rilievo al caso di Sulmona: “Stuprata e filmata"
- L’apertura è economico-giudiziaria: “Cause di lavoro: il pubblico impiego al top delle liti”, con un’analisi sul boom di ricorsi nella Pa. Ampio spazio anche all’istruzione: “Una scuola su due ancora senza agibilità”. In primo piano anche l’economia circolare: “Plastica, l’Europa frena sul riciclo: nel 2025 già chiusi 40 impianti”. In evidenza la manovra: “Il carovita gonfia l’Irpef ma calano le ritenute 2025”
- In apertura “Meloni smaschera la sinistra intollerante”. In apertura anche lo sport: “Jacobs e Tamberi, la caduta degli dei”, con l’uscita dei due atleti dai Mondiali. In evidenza l’intervento del Papa: “Leone e quella stoccata alla democrazia in crisi”. In taglio basso, la cronaca di Roma: “Bimbo pestato al parco, è grave: il bullo più piccolo ha 7 anni”. In taglio basso “Alla fiera di Cottarelli, tra Inter e musica”
- In apertura la politica: “Col Pd non alleati, ma al lavoro per mandare a casa Meloni&C.”, con le parole di Conte alla Festa del Fatto e la replica di Schlein: “Non in competizione, ma uniti”. In primo piano anche la guerra in Ucraina: “Caccia Nato in volo, Kiev fa deragliare treni russi”. Spazio anche a Gaza: “Tank Idf pronti a invadere e l’esodo continua”. A centro pagina l’inchiesta economica: “Ecco chi boicotta Israele (ma senza dirlo troppo)”. In alto, le parole del Papa per i suoi 70 anni: “Troppi divari tra operai e ricchi”
- In apertura le guerre in Medio Oriente e Ucraina: “I tank assediano Gaza City. In Europa l’escalation russa”. In taglio alto “Orrore a Sulmona: Violentata a 12 anni, le immagini online”. In evidenza anche la politica: “Meloni incalza nel nome di Kirk: sinistra violenta”. Centrale la voce del Papa: “Il Papa compie 70 anni: troppi i ricchi alla Musk”. In taglio basso, lo sport: “Jacobs e Tamberi, la caduta degli dei”
- In apertura: “Sinistra alla deriva tra Gaza e Ucraina. Prendere una guerra brutale per genocidio e ignorarne un'altra. Una spiegazione psicologica”, con l’analisi “Sul Medio Oriente anche il confronto oggi è diventato un'eresia”. In evidenza l’approfondimento: “In cerca dell’erede di Kirk”, sul futuro politico e simbolico dopo l’omicidio dell’influencer. Spazio anche a “La versione di un Netanyahu”, con il fratello di Bibi che parla di sionismo e Occidente
- L’apertura è sul caso Kirk: “Su Kirk cattivi maestri a sinistra. Meloni e la strategia della tensione”, con la premier che “continua a usare l’omicidio dell'influencer per la sua propaganda”. In evidenza anche le guerre: “A Gaza tank israeliani pronti all’invasione” e l’editoriale “Difendere l’Ucraina è difendere noi stessi”. In taglio basso spazio “I leader a Domani: w la libertà di stampa”
- L’apertura è economica: “Arriva il nuovo fisco”, con Giorgetti che racconta la manovra in preparazione e Salvini che vuole “cambiare l'Isee".. A centro pagina il retroscena politico: “Prima lo invitano poi lo insultano. Zangrillo prova che anche ai dem prudono le mani”. Focus sul conflitto in MO.: “Quello che non torna nei conti della Flotilla”. Spazio anche alla prima intervista di Leone XIV: “Il Papa boccia l’Onu: non serve a nulla”. E allo sport: “Tamberi, Jacobs e la nobile arte di staccare la spina”
- In apertura: “Mattarella: riaprire il dialogo”, con l’appello del Capo dello Stato dopo l’uccisione di Kirk. Accanto, le parole del Papa: “La democrazia non risolve tutto”. Spazio all’economia, con Giorgetti (che) annuncia: “Dalla manovra un sollievo fiscale”. E alla guerra in Ucraina: “Controffensiva di Kiev: attacchi a treni e raffinerie”. In prima pagina anche la polemica a Jesolo: “Discoteca invita il trapper armato, l’ira del sindaco”
- In primo piano: “Così Elkann investiva i 250 milioni di euro segreti. Il tesoro di famiglia celato al Fisco sino al 2025 è collegato a un fondo d'investimenti lussemburghese”. E il caso Kirk: “Ecco le idee per cui hanno ucciso Kirk”. Spazio alla cronaca nera: “Due figli di immigrati nordafricani stuprano dodicenne e diffondono i video”. In taglio basso la guerra in Ucraina “Kiev rivendica i sabotaggi alle ferrovie russe” e “L’arsenale atomico che la Corea del Nord ha nascosto al mondo”
- L’apertura celebra il Milan: “Mago Modric”, con il croato decisivo contro il Bologna a 40 anni. In taglio alto, il titolo: “Un colpo da Toro”, con il successo del Torino a Roma. In primo piano anche la Juventus: “La Juve ci crede, Tudor non mette limiti”. In spalla, “la porta dell’Inter: “Paga Sommer, Chivu scalda Martinez per la Champions”. In evidenza anche l’atletica: “La caduta degli dei, Jacobs pensa al ritiro, Tamberi a terra”
- Il titolo di apertura è sulla Juventus: “Conte-Juve si fa bella”, con la squadra che convince e prepara la Champions. Spazio anche al Milan: “Ai piedi di Modric”, decisivo contro il Bologna. Al centro, l’analisi sull’Inter: “Avanti, Chivu”. In taglio basso il focus su Jacobs: “Difficile continuare”, dopo l’eliminazione mondiale. Spazio anche a “Haaland e Gigio, il City fa paura”
- In primo piano la Juve: “Da Pogba a Javorcic, il fenomeno Adzic”, con l’emergere del giovane talento. Grande spazio al Torino: “CholiToro!”, con Simeone “che regala la prima meritata vittoria” a Roma. In basso il Milan: “Modric accende le luci a San Siro”. Sull’Inter: “Confronti e alta tensione, il primo a pagare è Sommer”. In taglio basso, l’atletica: “Jacobs e Tamberi, la resa e l’addio?”. Spazio anche al volley: “Michelletto martella, è subito Grand’Italia”