Le prime pagine dei quotidiani del 15 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi c’è l’allarme per gli sconfinamenti di droni russi, prima in Polonia e poi in Romania. Spazio anche al Medio Oriente, con i tank israeliani schierati e l’esercito pronto a invadere Gaza City. Rilievo all’omicidio di Charlie Kirk, con Meloni che parla di sacrificio che “ci ha ricordato che da un lato stanno violenza e intolleranza”. In evidenza anche i 70 anni del Papa, che cita Musk per denunciare l’aumento delle disuguaglianze