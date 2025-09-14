Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 settembre: rassegna stampa

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, le parole di Meloni dopo l'attentato a Kirk: "La sinistra minimizza il clima d'odio". Schlein: "Lei fomenta, è irresponsabile". La vedova dell'attivista: "Chi lo ha ucciso non ha idea di cosa ha scatenato". Droni russi, nuovo allarme in Polonia: si alzano in volo i jet Nato. La Romania denuncia: "Hanno violato anche il nostro spazio aereo". Economia, Giorgetti frena sul taglio dell'Irpef: "Il quadro è diventato complicato". Serie A, uno spettacolare Juventus-Inter finisce 4-3
- Il governo propone alla Commissione europea un cambio di rotta per il piano Transizione 5.0: spostare circa 4 miliardi di euro non utilizzati del Pnrr su altre misure, con l'obiettivo di rivedere il credito d'imposta per gli investimenti delle imprese e renderlo più accessibile specie per i settori energivori, liberandolo dai vincoli europei sul green. Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, "su taglio Irpef e rottamazione il quadro è diventato complicato"
- La confessione dell'ex comandante dell'esercito israeliano Herzi Halevi: "200mila palestinesi uccisi o feriti a Gaza dal 7 ottobre". Il presidente americano Donald Trump vede il primo ministro del Qatar Al Thani. Alla Festa del Fatto, l'intervista alla segretaria dem Elly Schlein: "Basta a un Partito democratico arrogante, i candidati si decidono in coalizione. No a un'economia di guerra in Europa". Mentre sul "genocidio" a Gaza la leader della sinistra non si espone.
- "Non avete idea di cosa avete appena scatenato ora, in questo intero Paese, nel mondo. Non avete idea del fuoco che avete acceso dentro di me: i lamenti di questa vedova faranno eco in tutto il mondo come un grido di battaglia". Il "fuoco acceso" non è solo quello della vedova di Charlie Kirk, che si intesta il movimento del marito assassinato e lancia "un grido di battaglia". A incendiare il clima è anzitutto il presidente americano Donald Trump, che soffia sull'uccisione dell'attivista per mobilitare la caccia al nemico interno: il dissenso
- I finti partigiani della libertà: come diavolo ha fatto la sinistra a regalare a un'oscena destra illiberale la battaglia per il free speech? Bisogna andare oltre il "Bella ciao" sui proiettili che hanno colpito l'attivista di destra Charlie Kirk per capire cos'è oggi il fascismo dell'antifascismo. Guerra in Ucraina: con la sua abilità nel resistere ai russi, ora è Kiev a offrire garanzie di sicurezza all'Europa. A Parigi si alzano i lamenti: i francesi vivono in un Paese ricco e libero ma si sentono "come nel Germinal di Zola"
