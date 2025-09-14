Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 settembre: rassegna stampa

In apertura dei giornali, le parole di Meloni dopo l'attentato a Kirk: "La sinistra minimizza il clima d'odio". Schlein: "Lei fomenta, è irresponsabile". La vedova dell'attivista: "Chi lo ha ucciso non ha idea di cosa ha scatenato". Droni russi, nuovo allarme in Polonia: si alzano in volo i jet Nato. La Romania denuncia: "Hanno violato anche il nostro spazio aereo". Economia, Giorgetti frena sul taglio dell'Irpef: "Il quadro è diventato complicato". Serie A, uno spettacolare Juventus-Inter finisce 4-3