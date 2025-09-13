Stefano Benni, lunga coda e commozione alla camera ardente

Tanta commozione, abbracci e applausi hanno accompagnato l'arrivo del feretro dello scrittore bolognese nel cortile della storica biliblioteca sotto le logge del Pavaglione. A ricordarlo sono stati il figlio Niclas e alcuni degli amici più cari, tra cui lo scrittore Daniel Pennac, gli attori Alessandro Bergonzoni e David Riondino, l'editore Carlo Feltrinelli, oltre al sindaco di Bologna, Matteo Lepore e all'assessora regionale Isabella Conti