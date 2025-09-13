Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 settembre: rassegna stampa

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei quotidiani l'arresto dell'attentatore di Charlie Kirk: si chiama Tyler Robinson, ha 22 anni e sarebbe stato convinto dal padre a costituirsi. A dare l'annuncio della cattura è stato lo stesso presidente americano Donald Trump in tv. Poi spazio alla missione Nato in difesa del confine est dopo l'abbattimento dei droni russi in Polonia. Infine, la risoluzione Onu per la creazione di uno Stato palestinese
- Annunciata una missione Nato sul fianco est per proteggere i confini dopo l'abbattimento dei droni russi in Polonia. La Casa Bianca al presidente russo Vladimir Putin: "La pazienza si sta esaurendo". Intanto, a New York, è arrivato il sì dell'Onu per la creazione di uno Stato palestinese (ma senza Hamas). Stati Uniti, arrestato il killer dell'attivista di destra Charlie Kirk: si chiama Tyler Robinson, ha 22 anni e sulle pallottole aveva inciso "Bella ciao". Il leader americano Donald Trump invoca la pena di morte
- Il killer di Charlie Kirk, Tyler Robinson, aveva imparato a usare le armi da piccolo insieme al papà di fede repubblicana. Ed è stato proprio lui a convincerlo a consegnarsi. Sulle pallottole la scritta "Bella ciao". Il presidente americano Trump ha annunciato la cattura in tv, invocando la pena di morte. Capitolo Polonia: l'incursione dei droni russi ha evidenziato falle e vulnerabilità. Così la Nato intensifica la difesa dalla Russia e mette in campo la Sentinella dell’Est che punta a irrobustire il fianco orientale. Allo studio una no-fly zone
- La Nato lancia una nuova operazione per aumentare la protezione sul fianco orientale dell'Europa in risposta allo sciame di droni russi che mercoledì sono stati abbattuti dopo aver violato lo spazio aereo polacco. Si chiama "Sentinella Orientale" (Eastern Sentry) e saranno gli europei, almeno in una prima fase, a metterci i mezzi, mentre il comando sarà a guida americana. Intanto, a New York, una schiacciante maggioranza delle Nazioni Unite - Italia inclusa - inizia a delineare un "cammino irreversibile" verso la creazione di uno Stato palestinese
- Interviene il ministro della Salute Orazio Schillaci: "La sanità non va politicizzata, l'obbligo sui vaccini resterà. Sul comitato rifarei tutto. Ho sempre sentito la fiducia della premier Giorgia Meloni". Stati Uniti, il killer dell'attivista di destra Charlie Kirk confessa spinto dal padre. Si chiama Tyler Robinson, ha 22 anni e aveva scritto "Bella ciao" sui proiettili. Il presidente americano Donald Trump invoca la pena di morte. La Nato si blinda sul fronte Est con una missione: "La minaccia è seria"
- È già Juve-Inter, primo esame Scudetto (dove rischia di più Chivu). L'allenatore bianconero Tudor lancia Vlahovic in coppia con Yildiz per volare a +6, mentre il tecnico nerazzurro si affida ai big perché dopo la sconfitta con l'Udinese sono vietati altri passi falsi. Milan, Rabiot è già al… Max: "La Champions? Meglio vincere qui". Possibile debutto a San Siro già domani, 14 settembre, con il Bologna. In Casa Napoli ci si prepara alla sfida con la Fiorentina (in vista della sfida col City del prossimo giovedì)
- C'è il derby d'Italia: l'allenatore bianconero Tudor può volare a +6 affidandosi a Yildiz, mentre il tecnico nerazzurro Chivu (che deve evitare il secondo ko di fila dopo quello con l'Udinese) parte subito con il nuovo acquisto Akanji in difesa e preferisce Mkhitaryan a Sucic. Milan, Rabiot si presenta: "Ho scelto i rossoneri per Allegri. È più importante per me giocare qui che fare la Champions. Voglio segnare 10 gol. Rowe? Ci siamo chiariti, sarà bello ritrovarlo". Napoli, Conte si prepara alla sfida con la Fiorentina: "L'ora della verità"
- Intervista a Ferrara prima della sfida Juve-Inter: "Nessuno ha un potenziale offensivo come Tudor. E Dusan mi sta facendo ricredere. Lippi si infuriò con me per una batosta in Coppa Italia: per noi perdere questa partita significava passare una brutta settimana". Il tecnico bianconero vuole mandare il Biscione già a -6: "Mai visto un Vlahovic così". L'allenatore nerazzurro Chivu già sotto pressione: "Devo capire cosa sappiamo fare". Torino, ancora zero reti: domani, domenica 14 settembre, sfida contro la Roma a quota zero gol subiti
- È stato il presidente americano Donald Trump in persona ad annunciare che il killer dell'attivista di destra Charlie Kirk era stato preso: si chiama Tyler Robinson e ha 22 anni. Su uno dei proiettili usati per uccidere c'era la scritta "Bella ciao". Il cecchino è stato convinto dal padre a consegnarsi. L'inquilino della Casa Bianca invoca la pena di morte. In Italia, un finto sondaggio - con dati negativi per Fdi e tutto il centrodestra in vista delle Regionali nelle Marche - è stato fatto rimuovere dopo un esposto all'Agcom
- Apertura, per ora parziale, della Commissione europea ai costruttori auto nel terzo incontro del "Dialogo strategico" sull'automotive con Ursula von der Leyen. "Assoceremo la decarbonizzazione alla neutralità tecnologica", ha detto la presidente dell'esecutivo Ue. Inoltre, sarà anticipata probabilmente alla fine di quest'anno la revisione del regolamento sulle emissioni nocive delle auto, prevista a fine 2026. Resta per ora il termine del 2035 per lo stop alle vendite del motore termico tradizionale
- "Sentinella Est", l'Alleanza atlantica risponde ai droni russi in Polonia con esercitazioni. Il presidente americano Donald Trump: "Quanto successo nel territorio di Varsavia è stato forse un errore". Ma il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius è sicuro: "È stato un attacco". Stati Uniti, arrestato il presunto killer dell'attivista di destra Charlie Kirk: ha 22 anni, si chiama Tyler Robinson e si sarebbe radicalizzato negli ultimi mesi. La sua famiglia è registrata tra gli elettori repubblicani
- L'arresto dell'assassino di Charlie Kirk in apertura anche su Libero che titola "La firma del killer: Bella ciao", in riferimento alla scritta con le parole della canzone antifascista sui proiettili dell'attentatore. "La Flotilla di Greta caccia i giornalisti" il titolo a centro pagina
- "Ce l'abbiamo": sono state le prime parole del governatore dello Utah, Spencer Cox, alla conferenza stampa in cui le autorità hanno confermato di avere in custodia il presunto assassino di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso mercoledì durante un dibattito nel campus della Utah Valley University. Gli inquirenti hanno confermato la sua identità: si tratta di Tyler Robinson, un 22enne originario della cittadina di Washington, nello Utah. Robinson, un nerd antifa, ha confessato di avere ucciso Kirk a un membro della famiglia, probabilmente il padre
- Qualcosa di nuovo sul fronte orientale: la Nato lancia "Sentinella dell'Est", maxi operazione per difendere il fianco dai russi. La Casa Bianca: "Con il presidente russo Putin la pazienza sta finendo". Onu, passa la risoluzione per la creazione di uno Stato palestinese: per Il Riformista "è uno schiaffo al qualsiasi verità"
- I finti partigiani della libertà: come diavolo ha fatto la sinistra a regalare un'oscena destra illiberale la battaglia per il free speech? Bisogna andare oltre il "Bella ciao" sui proiettili che hanno colpito l'attivista di destra Charlie Kirk per capire cos'è oggi il fascismo dell'antifascismo. Capitolo Ucraina: con la sua abilità nel resistere ai russi, ora è Kiev a offrire garanzie di sicurezza all'Europa. A Parigi, intanto, si alzano i lamenti: i francesi vivono in un Paese ricco e libero ma si sentono "come nel Germinal di Zola"
- Scatta l'operazione "Sentinella orientale" per rafforzare i confini est della Nato: schierati caccia e truppe. L'ipotesi: abbattere i droni prima che arrivino sui cieli dell'Alleanza. Il segretario generale dell'Alleanza atlantica Rutte: "Pieno sostegno dagli Usa". C'è anche il piano di una no-fly zone tra Polonia e Ucraina. Il testamento di Armani divide l'eredità tra il suo compagno Dall'Orco (che avrà pure il ritratto di Warhol), la sorella, i nipoti e i suoi collaboratori
- Arrestato il presunto assassino di Charlie Kirk, ma la destra trumpiana soffia sul fuoco della vendetta contro la "sinistra radicale". Minacce e attentati ai democratici, il mondo Maga vuole lo scontro con i nemici interni ad armi in pugno. Tra Russia e Stati Uniti, la Polonia non si fida: la Nato annuncia una missione per difendere il confine est dopo il caso dei droni di Mosca abbattuti da Varsavia. Washington minimizza l'accaduto e nel frattempo il Cremlino vara nuove esercitazioni militari