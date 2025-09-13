Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 settembre: rassegna stampa

In apertura dei quotidiani l'arresto dell'attentatore di Charlie Kirk: si chiama Tyler Robinson, ha 22 anni e sarebbe stato convinto dal padre a costituirsi. A dare l'annuncio della cattura è stato lo stesso presidente americano Donald Trump in tv. Poi spazio alla missione Nato in difesa del confine est dopo l'abbattimento dei droni russi in Polonia. Infine, la risoluzione Onu per la creazione di uno Stato palestinese