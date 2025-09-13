Fiera del Levante Campionaria generale a Bari: programma

Quest’anno il tema è “Soffia a Levante. La pace costruisce ponti, il commercio li attraversa”, una visione che mette al centro la forza del dialogo e l’importanza degli scambi internazionali, in un momento storico in cui costruire connessioni è più che mai necessario ascolta articolo

L'88ª Fiera del Levante si svolgerà a Bari dal 13 al 21 settembre 2025. L'evento, noto anche come "Campionaria Internazionale", è un grande appuntamento dedicato all'incontro tra culture, mercati, innovazione e persone. Quest’anno il tema è “Soffia a Levante. La pace costruisce ponti, il commercio li attraversa”, una visione che mette al centro la forza del dialogo e l’importanza degli scambi internazionali, in un momento storico in cui costruire connessioni è più che mai necessario. L’orario d’apertura del quartiere fieristico per l’area espositiva sarà sabato 13 settembre dalle 12.00 alle 20.30 e dal 14 al 21 settembre dalle 10.30 alle 20.30. In occasione degli eventi programmati l’area dedicata (area 47 ovest) chiuderà alle 24.00.

I concerti Durante la Fiera del Levante 2025 è previsto un calendario di eventi musicali e teatrali che accompagneranno le serate della manifestazione. Gli appuntamenti si svolgeranno all’interno dell’area spettacoli e vedranno la partecipazione di cantanti, comici e conduttori televisivi. 13 settembre – Cantatour con Renato Ciardo e ospite Cristiano Malgioglio.

14 settembre – Che sera in Fiera con Alessandro Greco, Emanuela Aureli e Lodovica Liscione.

15 settembre – Fake Concert con Max Boccassile e Carlo Maretti.

16 settembre – Bari Blues Brothers con la Jazz Studio Orchestra diretta da Paolo Lepore.

17 settembre – Fiera di farvi ridere con Carlo Maretti e Carla De Girolamo.

18 settembre – Radio M2O Night con Albertino e Fargetta.

19 settembre – Concerto dei Coma Cose.

20 settembre – Concerto di Ivana Spagna e Alexia.

21 settembre – 25 anni di Mudù con Uccio De Santis e ospiti. Vedi anche Le sagre e fiere da non perdere in Italia a settembre

Convegni Ricco e vario anche il calendario dei convegni: IEF - Lunedì 15 settembre L’ormai consueto appuntamento con il forum Italiano dell’Export per fare il punto sull’internazionalizzazione del mercato italiano e pugliese. MASTERCLASS DI CONFESERCENTI - Lunedì 15 settembre Appuntamenti per potenziare le competenze imprenditoriali dei partecipanti. Sono pensate per chi vuole crescere, aggiornarsi e migliorare in ambiti strategici come marketing, vendite, enogastronomia, digitalizzazione e gestione d’impresa. LE GIORNATE DEL MEZZOGIORNO - Martedi 16 settembre Affrontare i nodi cruciali del mercato del lavoro e della transizione ecologica. Segnali di crescita occupazionale registrati nel Mezzogiorno che contrastano con un divario Sud-Nord che continua ad ampliarsi. INNOVAZIONE PULSE - IL FUOCO DI PROMETEO: UMANESIMO E AI PER UNA NUOVA EDUCAZIONE - Mercoledì 17 settembre Iniziativa che mira a informare sulle nuove tecnologie con lo scopo di rendere le persone maggiormente consapevoli, capaci di utilizzare i nuovi strumenti per il bene comune. LE GIORNATE DEL MEZZOGIORNO - Giovedi 18 settembre Affrontare i nodi cruciali del mercato del lavoro e della transizione ecologica. Il ruolo che il Mezzogiorno può giocare per sé stessa sulla produzione e nell’approvigionamento nella transizione energetica. DONNE DI PUGLIA - Venerdì 19 settembre Un convegno dedicato al valore di donne che, con talento, competenza e una potente capacità di leadership, stanno ridefinendo gli equilibri nei luoghi di decisione, nella produzione di valore e nella costruzione di una società del cambiamento. Approfondimento Giornata mondiale delle fiere, le più grandi in Italia e nel mondo