Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fiera del Levante Campionaria generale a Bari: programma, date ed eventi

Cronaca

Quest’anno il tema è “Soffia a Levante. La pace costruisce ponti, il commercio li attraversa”, una visione che mette al centro la forza del dialogo e l’importanza degli scambi internazionali, in un momento storico in cui costruire connessioni è più che mai necessario

ascolta articolo

L'88ª Fiera del Levante si svolgerà a Bari dal 13 al 21 settembre 2025. L'evento, noto anche come "Campionaria Internazionale", è un grande appuntamento dedicato all'incontro tra culture, mercati, innovazione e persone. Quest’anno il tema è “Soffia a Levante. La pace costruisce ponti, il commercio li attraversa”, una visione che mette al centro la forza del dialogo e l’importanza degli scambi internazionali, in un momento storico in cui costruire connessioni è più che mai necessario. L’orario d’apertura del quartiere fieristico per l’area espositiva sarà sabato 13 settembre dalle 12.00 alle 20.30 e dal 14 al 21 settembre dalle 10.30 alle 20.30. In occasione degli eventi programmati l’area dedicata (area 47 ovest) chiuderà alle 24.00.

I concerti

Durante la Fiera del Levante 2025 è previsto un calendario di eventi musicali e teatrali che accompagneranno le serate della manifestazione. Gli appuntamenti si svolgeranno all’interno dell’area spettacoli e vedranno la partecipazione di cantanti, comici e conduttori televisivi.

  • 13 settembre – Cantatour con Renato Ciardo e ospite Cristiano Malgioglio.
  • 14 settembre – Che sera in Fiera con Alessandro Greco, Emanuela Aureli e Lodovica Liscione.
  • 15 settembre – Fake Concert con Max Boccassile e Carlo Maretti.
  • 16 settembre – Bari Blues Brothers con la Jazz Studio Orchestra diretta da Paolo Lepore.
  • 17 settembre – Fiera di farvi ridere con Carlo Maretti e Carla De Girolamo.
  • 18 settembre – Radio M2O Night con Albertino e Fargetta.
  • 19 settembre – Concerto dei Coma Cose.
  • 20 settembre – Concerto di Ivana Spagna e Alexia.
  • 21 settembre – 25 anni di Mudù con Uccio De Santis e ospiti.

 

Vedi anche

Le sagre e fiere da non perdere in Italia a settembre

Convegni

Ricco e vario anche il calendario dei convegni:

  • IEF - Lunedì 15 settembre

L’ormai consueto appuntamento con il forum Italiano dell’Export per fare il punto sull’internazionalizzazione del mercato italiano e pugliese.

  • MASTERCLASS DI CONFESERCENTI - Lunedì 15 settembre

Appuntamenti per potenziare le competenze imprenditoriali dei partecipanti. Sono pensate per chi vuole crescere, aggiornarsi e migliorare in ambiti strategici come marketing, vendite, enogastronomia, digitalizzazione e gestione d’impresa.

  • LE GIORNATE DEL MEZZOGIORNO - Martedi 16 settembre

Affrontare i nodi cruciali del mercato del lavoro e della transizione ecologica. Segnali di crescita occupazionale registrati nel Mezzogiorno che contrastano con un divario Sud-Nord che continua ad ampliarsi.

  • INNOVAZIONE PULSE - IL FUOCO DI PROMETEO: UMANESIMO E AI PER UNA NUOVA EDUCAZIONE - Mercoledì 17 settembre

Iniziativa che mira a informare sulle nuove tecnologie con lo scopo di rendere le persone maggiormente consapevoli, capaci di utilizzare i nuovi strumenti per il bene comune.

  • LE GIORNATE DEL MEZZOGIORNO - Giovedi 18 settembre

Affrontare i nodi cruciali del mercato del lavoro e della transizione ecologica. Il ruolo che il Mezzogiorno può giocare per sé stessa sulla produzione e nell’approvigionamento nella transizione energetica.

  • DONNE DI PUGLIA - Venerdì 19 settembre

Un convegno dedicato al valore di donne che, con talento, competenza e una potente capacità di leadership, stanno ridefinendo gli equilibri nei luoghi di decisione, nella produzione di valore e nella costruzione di una società del cambiamento.

Approfondimento

Giornata mondiale delle fiere, le più grandi in Italia e nel mondo
Il programma della Fiera 2025
Il programma della Fiera 2025
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/23
Musica

Cristiano Malgioglio, dalle collaborazioni con Mina a Sanremo 2025

Una carriera piena di esperienze, produzioni e successi, non solo nel mercato discografico italiano, ma sbarcando oltreoceano fino ai Caraibi e al Sud America. Ecco la storia e gli outfit iconici del cantautore e personaggio televisivo italiano che, questa sera, sul palcoscenico del Teatro Ariston ha sfoggiato un appariscente abito nero e rosso, con enorme bavero scultura e strascico di velo rosso lungo 50 metri

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Fiera del Levante Campionaria generale a Bari: programma

Cronaca

Quest’anno il tema è “Soffia a Levante. La pace costruisce ponti, il commercio li attraversa”,...

Settimana della mobilità, parcheggi occupano 80% spazio urbano. I dati

Cronaca

Dal 16 al 22 settembre ci sarà la Settimana europea della mobilità (Sem), che prevede un fitto...

Banda armata blocca automobilista sulla statale e lo lascia a piedi

Cronaca

La rapina è avvenuta lungo la ss 16 tra Foggia e Cerignola. L'uomo è stato costretto a...

Massacrò l'ex, procura Torino impugna sentenza di parziale assoluzione

Cronaca

Lucia Regna, sfigurata dall’ex compagno nel 2022, ha riportato gravi lesioni al volto e al nervo...

Caccia F-35, base di addestramento piloti sarà a Trapani-Birgi

Cronaca

La conferma della nuova base di addestramento dei caccia F-35 arriva dal presidente commissione...

Cronaca: i più letti