Le sagre e fiere da non perdere in Italia a settembre

Introduzione
A settembre 2025 l'Italia offre numerose sagre e feste paesane, specialmente dedicate ai prodotti autunnali. Alcune sagre da tenere d'occhio sono nelle zone dei Castelli Romani e nella Maremma toscana. Da non perdere poi la Fiera Nazionale del Peperone a Carmagnola
Quello che devi sapere
Sagra della Porchetta, Ariccia
La Sagra della Porchetta di Ariccia sarà il primo weekend di settembre 2025. La porchetta, gustata tra due fette di pane o fette nei piatti, è il simbolo della cucina romana, rustica e golosa. Durante la sagra, Ariccia si anima con stand, spettacoli in un clima bucolico e conviviale come solo quello dei Castelli Romani, a due passi da Roma.
Fiera Nazionale del Peperone, Carmagnola
La rinomata Fiera del Peperone di Carmagnola (Torino) sino al 7 settembre è una delle rassegne gastronomiche più importanti del Piemonte. Si tratta di una primizia che conta diverse varietà e che viene cucinato in mille modi: ripieno, grigliato, in agrodolce o presentato tra gli ortaggi da intingere nella celebre bagna cauda. Qui si avrà la possibilità di vedere all’opera grandi chef, di fare degustazioni guidate e assistere persino a concerti di artisti famosi.
Sagre dei Castelli Romani
Nel Lazio non è famosa solo la sagra di Ariccia, tra quelle da non perdere spiccano la sagra dell'uva a Marino che celebrerà il suo centenario e si svolgerà dal 27 settembre al 6 ottobre. L'evento, uno dei più antichi d'Italia, commemora la tradizione vitivinicola di Marino e la vittoria della Battaglia di Lepanto. E da non perdere anche la sagra delle castagne a Rocca di Papa dal 17 al 19 ottobre.
Sagre in Maremma
La Maremma toscana offre varie sagre. Dal 5 al 7 e ancora dal 10 al 14 settembre 2025 a Capalbio (GR) ci sarà la 60ª edizione della Sagra del Cinghiale. Si tratta di un evento decisamente storico a livello regionale, dato che la prima edizione della sagra risale addirittura al 1965. Mentre a San Giovanni delle Contee, frazione del Comune di Sorano (GR), nei giorni 1 settembre e poi ancora 6-7-8 settembre, si terrà la Festa di Fine Estate.
Asti in festa
Il Festival delle Sagre di Asti nel 2025 si terrà il 9 e 10 settembre, in concomitanza con il Palio di Asti e la Douja d'Or. Questo evento è un appuntamento imperdibile del settembre astigiano e vede la partecipazione di numerose Pro Loco che sfilano per le vie della città, allestendo stand gastronomici con piatti tipici locali. Il festival è un'occasione per gustare le specialità della cucina astigiana e immergersi nella tradizione locale.
Sagra delle rane fritte a Marcianise dal 5 all'8 settembre
In Italia, più precisamente nelle vicinanze di Napoli, sanno cucinare le rane e mangiarle con un appetito molto contagioso. Le statistiche dell’ultimo anno lo testimoniano eloquentemente: più di 15 mila visitatori sono andati a Marcianise per assaggiare la carne di rana ricca di proteine (in tempi antichi gli erano state attribuite proprietà curative), comprare qualcosa di bello al mercato di antiquariato e ballare presso i palchi accanto agli stand gastronomici. Nel menu, oltre agli anfibi infarinati e fritti in olio d’oliva, ci sono anche prelibatezze culinarie come anguilla e frittelle di alghe.
Sagra della Baccalà
Nell’ultima settimana di settembre, Sandrigo una città medievale veneta viene invasa da cavalieri della fratellanza Baccalà, nonché cacciatori per provare tante specialità con la base del merluzzo salato essiccato: ravioli con baccalà e cicoria, baccalà in umido e purè, in insalate e panini. Infine, la specialità della provincia di Vicenza: il baccalà alla vicentina.
Sagra dei Crotti
I primi due fine settimana di settembre vedono la Valchiavenna protagonista di uno degli eventi enogastronomici più attesi della stagione: la Sagra dei Crotti! Spettacolari teatri naturali della manifestazione sono proprio i Crotti, cantine naturali, caratterizzate dal “sorel” (dal dialettale “sorà”, ventilare), cioè uno spiraglio naturale tra le rocce da cui soffia una corrente d’aria che mantiene in ogni stagione la temperatura pressoché costante, tra i 4 e gli 8 gradi sopra lo zero. La sagra è l'occasione per valorizzare questi gioielli attraverso percorsi enogastronomici nelle vie di Chiavenna, città “slow” per eccellenza. Inoltre, in questa occasione, alcuni crotti privati verranno appositamente aperti.
Sagra del Bitto
In Val Gerola il 20 e il 21 settembre arriva la 57ª edizione della Sagra del Bitto, un'occasione da non perdere per degustare il Bitto, il re dei formaggi valtellinesi. Il Bitto è un formaggio DOP a latte crudo, semiduro e a pasta cotta, prodotto in Valtellina e nell'alta Val Brembana durante l'estate, nei pascoli di alta montagna. Si distingue per il suo sapore intenso e aromatico, con note di frutta secca, nocciola e fieno, che diventano ancora più vivaci con la stagionatura. Le due giornate prevedono, oltre alla degustazione del Bitto, pranzo a base di polenta taragna, intrattenimento folcloristico e musicale, visite ai luoghi caratteristici di Gerola Alta e numerose attività per bambini
Sagra del Gorgonzola
La 25esima edizione della Sagra Nazionale del Gorgonzola si terrà a Gorgonzola (MI) sabato 20 e domenica 21 settembre 2025. Una grande festa che dal 1998 è stata istituita nell'omonima città per celebrare il delicato e stuzzicante sapore del tradizionale formaggio lombardo non solo attraverso degustazioni e assaggi ma anche tramite il complesso delle tradizioni del suo territorio. Numerose le bancaraelle espositive e i luoghi di ristoro e produzione di cibo presenti per le vie della cittadina. L'evento negli anni si è ampliato con una parte culturale fatta di convegni e ricostruzioni storiche del formaggio mediante esposizioni di strumenti agricoli e caseari. In occasione della manifestazione vengono organizzati appuntamenti in grado di coinvolgere tutte le fasce di età dei visitatori, dai bambini agli adulti.