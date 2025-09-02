Le sagre e fiere da non perdere in Italia a settembre

La 25esima edizione della Sagra Nazionale del Gorgonzola si terrà a Gorgonzola (MI) sabato 20 e domenica 21 settembre 2025. Una grande festa che dal 1998 è stata istituita nell'omonima città per celebrare il delicato e stuzzicante sapore del tradizionale formaggio lombardo non solo attraverso degustazioni e assaggi ma anche tramite il complesso delle tradizioni del suo territorio. Numerose le bancaraelle espositive e i luoghi di ristoro e produzione di cibo presenti per le vie della cittadina. L'evento negli anni si è ampliato con una parte culturale fatta di convegni e ricostruzioni storiche del formaggio mediante esposizioni di strumenti agricoli e caseari. In occasione della manifestazione vengono organizzati appuntamenti in grado di coinvolgere tutte le fasce di età dei visitatori, dai bambini agli adulti.