Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 settembre: rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la Polonia che, all'indomani della violazione del proprio spazio aereo da parte di droni russi, ha deciso di schierare 40mila soldati. Spazio anche al Parlamento Ue che chiede agli Stati di "riconoscere la Palestina". In primo piano la reazione di Trump all'attentato a Charlie Kirk: "Vendetta". L'arresto del trapper Baby Gang: "Aveva armi con matricola abrasa". La condanna a 27 anni per l'ex presidente brasiliano Bolsonaro per tentato golpe
- In primo piano l'assassinio dell'attivista americano di estrema destra Charlie Kirk, con Trump che "chiede vendetta". Spazio anche alla Polonia, che dopo i droni russi "schiera 40mila soldati". Sulla questione, l'intervista al ministro Crosetto: "Il raid di Mosca? Un test, reagire alla guerra ibrida". In prima pagina anche il Parlamento Ue che chiede di "riconoscere la Palestina". Poi, l'arresto del trapper Baby Gang: "Aveva armi con matricola abrasa". Infine, il testamento di Armani: "I due documenti, le ville e gli eredi"
- "La Polonia schiera i soldati" è l'apertura di Repubblica, all'indomani dei droni russi che hanno violato lo spazio aereo polacco. Il premier Tusk: "Quarantamila uomini al confine con Russia e Bielorussia". Spazio anche all'assassinio di Charlie Kirk, con Trump che lo "esalta": "Simbolo di libertà". In prima pagina anche il Parlamento Ue che vota "sì" al riconoscimento della Palestina, ma "il voto divide la destra italiana". Poi, Bolsonaro condannato a 27 anni per tentato golpe. Djokovic "rinnegato" lascia la Serbia e si trasferisce in Grecia
- Ancora la Polonia in apertura, all'indomani dell'attacco di droni russi che hanno violato il suo spazio aereo: "In trincea, 40mila soldati al confine". Spazio anche alla condanna a 27 anni di carcere per l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro: "Condannato". E al trasferimento di Novak Djokovic dalla Serbia alla Grecia: "Indesiderato". In prima pagina anche la "caccia al killer" di Kirk, mentre l'Fbi evidenzia: "Sul fucile slogan transgender". Infine, l'inchiesta tax credit: "200 film nel mirino"
- In primo piano l'export italiano secondo i dati Istat: "Il Lazio traina l'Italia". Secondo i numeri, "nel primo semestre la regione a +17,4%". Spazio anche a Novak Djokovic che ascia la Serbia per trasferirsi in Grecia. In prima pagina anche il caso dell'assoluzione dell'ex compagno di Lucia Regna: "Massacrò l'ex di botte e il giudice lo giustifica: 'Stress da separazione'". Focus anche sulla Polonia, con le parole di Cavo Dragone: "La difesa Nato va potenziata". Infine, Parlamento Ue: "Gli Stati riconoscano la Palestina"
- "Ci pensiamo noi" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport dedicato a Koopmeiners e Akanji in vista di Juve-Inter, in programma il 13 settembre. "Tudor cerca equilibrio e si affida all'olandese, Chivu lancia l'ultimo colpo". Spazio anche al Napoli: "Ora Conte raddoppia". Verso Milan-Bologna, con "festa a sorpresa per Modric, e Rablot già al top". Infine, Julio Velasco: "Perché Velasco come ct batte Pozzo"
- "L'ultimo Ausilio" è l'apertura del Corriere dello Sport in vista del derby Juve-Inter, in programma il 13 settembre. "Per il protagonista del mercato dell'Inter potrebbero non esserci altre sfide con la Juve". Inzaghi insiste: "lo vuole all'Al Hilal". Spazio anche al Napoli: "Luccaku ci riprova". Poi, Rabiot che "si prende il Milan" in vista dell'esordio contro il Bologna. Focus anche sull'inchiesta sul Chelsea: "Pagamenti irregolari" e "74 capi d'accusa"
- In apertura le parole del direttore generale della Juventus, Damien Comolli, in vista del derby con l'Inter: "Juve, sei più forte! Vlahovic? E' unico". E aggiunge: "Fatto un mercato di successo: ci siamo migliorati. E adesso...". Spazio anche a Cairo che "dribbla i tifosi con Velasco": "Mi piacerebbe vederlo all'opera con i giocatori del Toro: due volte nel calcio gli è andata male, la terza magari...". Spazio anche a Rablot "già pazzo del Milan". I Mondiali di atletica e Vuelta d'Italia, con la "zampata Ganna"
- In primo piano l'inflazione Usa "al top nell'era Trump", ma "i mercati credono al taglio dei tassi". Spazio anche all'ok alla riforma dei commercialisti: "Accesso rapido e specializzazioni". Focus anche sul patto tra Oracle e OpenAI: "Intesa da 300 miliardi". In prima pagina anche il Parlamento europeo che chiede di "riconoscere la Palestina", mentre Netanyahu chiosa: "Mai uno Stato". Poi, la Polonia che schiera 40mila soldati ai confini con Russia e Bielorussia
- Ancora in primo piano lo schieramento polacco di 40mila uomini al confine con Russia e Bielorussia: "L'Ue in assetto di guerra senza la verità sui droni". "L'Europa offre caccia e l'Italia sfodera il suo supermissile Leonardo a Fiera di armi a Londra". Gaiani: "L'ipotesi di attacco russo poco probabile: Minsk ha avvertito Varsavia". Spazio anche al Ponte sullo Stretto: "Altri costi occulti". Ppi, l'Ue "annacqua il testo su Gaza per salvare Bibi"
- "Uccisa la libertà di parola" è il titolo d'apertura del Giornale sull'assassinio di Charlie Kirk. "La sinistra giustifica l'assassinio", scrive il quotidiano. La premier Meloni: "Non ci intimidiscono". Il commento di Nicola Porro: "Colpiscono gli uomini per imbavagliare le idee". Spazio anche alla Polonia che, dopo l'attacco russo, "sposta 40mila soldati al confine". L'intervista a Paolo Mieli sulla guerra in Medio Oriente: "Israele sbaglia. La Nato? Non esiste più"
- "Morte bianca" è il titolo del Manifesto sull'assassinio di Charlie Kirk. "Negli Usa dilaga la rabbia della destra. Da Trump in giù piovono minacce di morte ai trans e squilli di vendetta su tutta la sinistra". In prima pagina anche il piano di Israele nella Striscia: "Pulizia etnica da Gaza City al piano E1". Intanto Israele avanza con "gli sfollamenti forzati in tutti i territori palestinesi occupati". La mozione all'Europarlamento: "L'Ue non dice la parola con la 'g'". Il trattato Italia-Libia: "Accordo sui detenuti: rimpatri più facili"
- L'assassinio di Kirk in apertura: "Morte a destra, festa a sinistra". "Gli 'intellettuali' avversari pubblicano vecchie frasi e giustificano". Meloni: "Il clima è questo". L'editoriale di Mario Sechi sulla vicenda: "Se non stai con loro ti coprono di fango e rischi la pallottola". Spazio anche al ministro Tajani che "risponde in aula su Gaza. Vuoti i banchi Pd-M5S. E lo insultano pure: 'Prezzolato'". Poi le parole di Gualtieri: "Torneremo a nuotare nel Tevere"