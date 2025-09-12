Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 settembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
12 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la Polonia che, all'indomani della violazione del proprio spazio aereo da parte di droni russi, ha deciso di schierare 40mila soldati. Spazio anche al Parlamento Ue che chiede agli Stati di "riconoscere la Palestina". In primo piano la reazione di Trump all'attentato a Charlie Kirk: "Vendetta". L'arresto del trapper Baby Gang: "Aveva armi con matricola abrasa". La condanna a 27 anni per l'ex presidente brasiliano Bolsonaro per tentato golpe

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la Polonia che, all'indomani...

12 foto

Le prime pagine dei quotidiani dell'11 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è sui droni russi che...

16 foto

80 anni di Don Ciotti: una vita contro la mafia al fianco degli ultimi

Cronaca

Fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera contro le mafie, il sacerdote, da...

12 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco israeliano contro la...

16 foto

Carlo Acutis, la storia del ragazzo proclamato Santo

Cronaca

Nato nel 1991, il giovane è morto nel 2006 per una leucemia fulminante. Devoto in particolare...

15 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Siti sessisti, sequestrato Phica.eu. Materiale passa a investigatori

    Cronaca

    Si va verso la fine delle operazioni tecniche con cui la Polizia postale e per la...

    Tragedia Natisone, famiglie delle vittime chiedono i danni al Viminale

    Cronaca

    Sotto accusa gli interventi per soccorrere i giovani che che persero la vita nell'improvvisa...

    Giorgio Armani, aperto e pubblicato il testamento dello stilista

    Cronaca

    Due i testamenti scritti di suo pugno e messi in busta sigillata. Il primo è del 15 marzo scorso...