Giorgio Armani, aperto il testamento: l'azienda va alla Fondazione

L'intera proprietà di Giorgio Armani Spa andrà alla fondazione Giorgio Armani. A stabilirlo è il testamento del grande stilista piacentino, aperto a seguito dei funerali a Rivalta di Gazzola. Al compagno e braccio destro di Armani, Pantaleo dell'Orco, riceverà il 40% dei diritti di voto nell'azienda della moda. Il 30% dei diritti spetteranno alla Fondazione, il 15% ciascuno ai nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. Dal testamento emerge che non riceveranno diritto di voto Roberta Armani e a Rosanna Armani.

Le ville di Armani alla sorella e ai nipoti

Armani ha lasciato la piena proprietà, pari a una quota del 75%, della società L'Immobiliare Srl alla sorella Rosanna e ai nipoti Andrea Camerana e Silvana Armani, ai quali lascia anche la restante quota pari al 25% in nuda proprietà. L'usufrutto andrà invece a favore di Dell'Orco. Alla società fanno capo gli immobili di Saint Toropez, Antigua, Broni e Pantelleria.

A Dell'Orco l'usufrutto a vita della casa a Milano

Nel suo testamento, Armani ha disposto anche che il compagno abbia l'usufrutto a vita del palazzo di via Borgonuovo a Milano, dove lo stilista viveva. Lo stilista ha stabilito che gli arredi e gli ornamenti, con l'eccezione di un quadro di Matisse e di una foto di Rayman, "non vengano rimossi da dove si trovano" e rimangano come complemento dell'immobile "finché Leo voglia viverci".

Tutti i dettagli del testamento

Sulle partecipazioni detenute da Armani in EssilorLuxottica, pari a circa il 2%, si prevede che il 40% vadano a Dell'Orco e per il 60% ai familiari. Lo stilista ha poi conferito 100mila azioni a Michele Morselli, 7.500 azioni ciascuno a Daniele Balestrazzi, Giuseppe Marsocci, Laura Tadini e Luca Pastorelli.