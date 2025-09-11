Le prime pagine dei quotidiani dell'11 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è sui droni russi che hanno violato lo spazio aereo polacco. Mattarella avverte: “Rischiamo il baratro”, Mosca nega un attacco deliberato. I leader europei parlano di gesto intollerabile. Negli Stati Uniti sparatoria in un campus in Colorado: ucciso l’attivista di destra Charlie Kirk, vicino a Trump. In Francia tensioni, scontri e centinaia di arresti nella protesta “Blocchiamo tutto” contro Macron e il carovita