Le prime pagine dei quotidiani dell'11 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è sui droni russi che hanno violato lo spazio aereo polacco. Mattarella avverte: “Rischiamo il baratro”, Mosca nega un attacco deliberato. I leader europei parlano di gesto intollerabile. Negli Stati Uniti sparatoria in un campus in Colorado: ucciso l’attivista di destra Charlie Kirk, vicino a Trump. In Francia tensioni, scontri e centinaia di arresti nella protesta “Blocchiamo tutto” contro Macron e il carovita
- In apertura: “Raid in Polonia, Putin sfida la Nato”, con le reazioni di Trump: “ci risiamo”, e Von der Leyen: “scudo nei cieli sul confine a Est”, mentre Mattarella evoca il 1914, e le analisi “La reazione militare e l'Awacs italiano”, “Il Colle e il monito su Ucraina e Israele” e “Mosca, la replica (e l'imbarazzo)”. Fotonotizia dedicata alla morte dell’attivista americano Charlie Kirk vicino a Trump: “Spari contro il giovane conservatore. Caccia al killer”. In spalla: “Le proteste e il caos, Francia, 500 arresti nel giorno di Lecornu”
- Il titolo principale è “L’attacco di Putin in Polonia”, con il premier Tusk che “chiede protezione "Mai così vicini a guerra mondiale". Tra gli approfondimenti: “Droni russi violano lo spazio aereo anche jet italiani nella difesa di Varsavia” e l’analisi “Non solo Kiev si sfida alla Nato”. In evidenza anche la reazioni di Mattarella: “Siamo sul baratro come nel 1914”. In taglio basso spazio all’”attentato al comizio ucciso attivista trumpiano”. In prima pagina anche l’intervista a Ebadi: “In Europa la democrazia un fiore da salvare”
- L’apertura è “Droni in Polonia, l’Europa trema”, con Tusk “che chiede l’intervento Nato” e Mattarella che avverte “Verso il baratro come nel 1914”. Von der Leyen: “Siamo in lotta”. E “l’ambiguità di Trump”. In primo piano anche l’analisi: “Così Putin approfitta della latitanza Usa” e “Cecchino fa fuoco ucciso il Maga Kirk”. In primo piano anche l’analisi: “Così Putin approfitta della latitanza Usa”. In spalla “Cassano: "Basta dileggiare le toghe"
- Il titolo principale è “Polonia, Putin sfida la Nato”, con il richiamo a Zelensky che parla di “azione deliberata” e all’alleanza che “attiva l’articolo 4: consultazioni tra i leader”. In primo piano anche la reazione di Mattarella: “su un crinale come nel 1914” Meloni “ora garanzie per Kiev”. In evidenza anche il caos in Francia: “Blocchiamo tutto, la Francia nel caos”, con 500 arresti. Spazio anche a “Il principe ribelle, Re Carlo vede Harry prove di pacificazione”
- In apertura le dichiarazioni di Von der Leyen sullo stato dell’Unione: “L’Europa deve avere la propria auto elettrica costruita qui”, “Stop ai fondi per Israele e sanzioni per coloni e ministri estremisti” e “Road map per il mercato unico nel ’28, il rilancio del rapporto Letta”. In spalla “La Polonia abbatte alcuni droni russi. Mattarella: siamo come nel 1914 su crinale pericoloso”. In primo piano anche “Ex Ilva, restano Bedrock e Jindal” e “Continua il crollo delle nascite: -7,5% nel primo semestre”
- In apertura “Venti di guerra mondiale”, con i missili russi sulla Polonia e Varsavia che chiede aiuto alla Nato. “Trump: ‘Perché Mosca viola lo spazio aereo?’. Mattarella: ‘Come nel 1914’. Crosetto: ‘Noi risoluti’. In primo piano anche le proteste francesi con il titolo “Blocchiamo tutto il Paese, la Francia è nel caos”, con il commento “La fine di un’élite chiusa su sé stessa”. In spalla, invece, il richiamo: “E adesso l’Ia bacchetta l’Accademia della Crusca”
- L’apertura è dedicata al tema dei droni russi con il titolo “Giallo sui droni: la Nato parte a razzo, poi frena”. In evidenza anche la crisi francese: “Francia, rivolta contro Macron: 500 arresti”. In taglio alto spazio al conflitto in Medio Oriente con “Yemen attaccato post-Doha. Altro drone su Flotilla” e “Todde: Turisti dell’Idf? Meloni deve spiegarci”. In taglio basso “Prato, il ricatto sessuale dentro Fratelli d’Italia”
- In apertura: “Droni russi sulla Polonia. Mattarella: come nel 1914”. In evidenza, la crisi francese: “Caos in Francia per le proteste: centinaia di arresti”. Spazio a Ursula von der Leyen: “Sostenere media e stampa indipendenti”. Tra le notizie di politica interna, Lepore: “Ok al patto sicurezza ma non accetto ricatti” e l’inchiesta sulle case popolari in Emilia-Romagna: “Un affitto su tre non viene pagato”. In spalla, il ricordo “Enrico Brizzi: Stefano Benni mi ha insegnato che vale sempre la pena scrivere”