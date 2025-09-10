Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 settembre: rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco israeliano contro la delegazione di Hamas a Doha. L'Ue e Meloni si oppongono: "Violato il diritto internazionale". Spazio anche alla crisi di governo in Francia, con la nomina da parte del presidente Macron del nuovo premier: Sébastien Lecornu. Poi, l'inchiesta sul caso Almasri, per cui risulta indagata anche al capo di gabinetto di Nordio: "Mentì su Almasri per proteggere il ministro". Infine, l'addio allo scrittore Stefano Benni
- In apertura il raid israeliano che ha colpito ieri Doha. L'attacco era diretto ad Hamas: "5 morti, giallo sulla sorte dei capi". Nel frattempo, un'imbarcazione della Flotilla è stata colpita da un drone. Spazio anche alla rivolta in Nepal, dove migliaia di cittadini sono scesi in piazza contro la corruzione e il blocco del governo ai social: "A fuoco il Parlament, il premier lascia". In Francia, Macron sceglie Lecornu come nuovo premier, "oggi le proteste" nel Paese. Poi, il caso Almasri: "Indagata la fedelissima di Nordio"
- "Missili israeliani sul Qatar" è il titolo d'apertura di Repubblica sul raid di Tel Aviv che ieri ha colpito Doha. Nel mirino "i vertici di Hamas durante i negoziati su Gaza: 6 morti". Trump "prende le distanze dall'attacco". Ue e Meloni: "Violato il diritto internazionale". Spazio al caso Almasri: "Indagata la capo di gabinetto di Nordio: 'Mentì su Almasri per proteggere il ministro'". In prima pagina anche la crisi di governo in Francia e la nomina di Macron del nuovo premier Lecornu. Infine, l'addio allo scrittore Stefano Benni
- Ancora in primo piano il raid israeliano sul Qatar, che aveva come obiettivo "il numero uno dei mediatori di Hamas". Doha risponde: "Codardi". Spazio anche all'addio a Stefano Benni, "ribelle della cultura", e il ricordo di Alessandro Baricco. In prima pagina anche la crisi di governo in Francia e la nomina del nuovo premier Lecornu, Gentiloni: "I populisti svuotano l'Europa". Focus anche sul caso Almasri: "Indagata Bartolozzi: 'Ha detto il falso'"
- In prima pagina ancora l'attacco israeliano contro Hamas a Doha. "Eliminati 5 alti dirigenti". Ira dei Paesi arabi: "Gravissimo". Trump "sente Netanyahu e informa il Qatar prima dell'operazione". Spazio anche alla situazione politica in Francia, con la nomina del nuovo premier Lecornu. Ancora il caso Almasri, con la capo di gabinetto della Giustizia che risulta indagata. Il rapporto Ocse sui diplomati, "ma un italiano su tre non capisce ciò che legge". Focus anche sul patrimonio di Pippo Baudo: "Alla segretaria un terzo dell'eredità"
- In apertura le parole di Jonathan David, attaccante della Juventus: "Sogno un gol all'Inter". Spazio anche a quelle di Dusan: "Io e Vlahovic ci completiamo, con Yildiz è un divertimento. Vinciamo sabato, poi vediamo". In primo piano anche la Nazionale e le qualificazioni per i Mondiali: "Italia, solo i playoff". Focus anche sui 40 anni di Luka Modric: "Il mio Mian? Tutto perfetto". L'editoriale di Luigig Garlando: "Il bel calcio di Benni"
- "Il Derby straniero" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport su Juve-Inter, 51 anni dopo: "Nel 1974 l'ultima sfida incrociata senza almeno un tecnico italiano". Spazio anche alla corsa dell'Italia ai Mondiali: "La Norvegia vince 11-1: incubo playoff per l'Italia". Poi, il Napoli: "Conte abbraccia Hoj". In prima pagina anche il Milan: "Leao vuole riaprire San Siro". L'editoriale di Ivan Zazzaroni: "Un arbitro su misura"
- In apertura il derby Juve-Inter, in programma sabato 13 settembre: "Yildiz-Lautaro: il più forte è...". Le parole di Mersch, ct del Canada, su David: "Juve, David è una garanzia: non ti pentirai". Spazio anche al Torino: "Il Toro? E' un albergo! Costa 10 punti l'anno". In prima pagina anche le parole di Sonego su Sinner: "Qui ha fatto la storia". Infine, l'addio a Stefano Benni: "Grazie per il tuo bar dello sport"
- "Tra Italia e Francia spread azzerato" è l'apertura di oggi del Sole 24 Ore. In prima pagina anche il raid israeliano contro Hamas a Doha, il Qatar replica: "Attacco codardo". Poi, le banche: "Chiusa l'Opas scattano i rialzi: Mediobanca +5,9%, Mps +6,2%". Focus anche su Essiluz che "estende la settimana corta a una intera fabbrica". Spazio anche al caso Almasri: "INdgaata Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministero della Giustizia"
- In apertura ancora il raid israeliano contro Hamas a Doha: "Bombe sui negoziatori, ma l'Europa resta muta". Poi, l'attacco alla Global Sumud Flotilla: "Colpita una barca in Tunisia: bengala o drone, Bibi si mette contro pure i Paesi arabi". L'intervista all'inviata dell'Onu, Albanese: "Scavalcato ogni limite del diritto internazionale". Spazio anche alla nomina del nuovo premier francese Lecornu. Indagata la capo di gabinetto di Nordio sul caso Almasri. Infine, l'addio a Stefano Benni
- "Attacco farsa alla Flotilla di Greta" è l'apertura del Giornale sull'attacco contro una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque tunisine. Spazio anche al raid israeliano contro la delegazione di Hamas a Doha. In prima pagina anche la rivolta dei cittadini contro il governo in Nepal per opporsi aìlla corruzione e alla chiusura dei social. In primo piano anche la crisi di governo in Francia ela nomina del nuovo premier Lecornu: "Perché è tutta colpa di Macron?"
- "Stato di terrore" è il titolo d'apertura del Manifesto sull'attacco israeliano a Doha. "Israele bombarda la delegazione di Hamas riunita a Doha. E' la pietra tombale sul negoziato", scrive il quotidiano. In prima pagina anche l'attacco alla Flotilla, "a bordo anche Greta Thunberg e Ada Colau". Spazio anche alla Francia, con la nomina del nuovo premier Lecornu. Poi, il caso Almasri e la capa di gabinetto di Nordio indagata. L'intervista a Bill De Blasio: "Trump non è per sempre"