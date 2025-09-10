80 anni di Don Ciotti: una vita contro la mafia al fianco degli ultimi

Esplora tutte le offerte Sky
Don Luigi Ciotti compie 80 anni: una vita contro la mafia e al fianco degli ultimi. FOTO

Fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera contro le mafie, il sacerdote, da sempre in prima linea a fianco degli ultimi, è il simbolo del “prete di strada”. Dalla scorta al rapporto con Papa Francesco, cosa sapere su Don Luigi Ciotti, che il 10 settembre compie 80 anni: "La mia vita è piena delle vite degli altri"

