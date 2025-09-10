80 anni di Don Ciotti: una vita contro la mafia al fianco degli ultimi

6/12 ©Ansa

L'IMPEGNO CONTRO LE MAFIE Libera raccoglie l’adesione di trecento tra gruppi e associazion tra cui l’Arci, le Acli, Legambiente, la Fuci, il Gruppo Abele, la Cgil. Ciascuna associazione con storia e identità diverse, ma accumulate dalla consapevolezza che opporsi alle mafie è un compito politico, sociale, culturale ed etico che riguarda l’intera società civile. Libera vuole promuovere i diritti di cittadinanza, la cultura della legalità democratica e la giustizia sociale, oltre a valorizzare la memoria delle vittime di mafie e contrastare il dominio mafioso