Milano, Leoncavallo verso lo sgombero: storia del centro sociale

Il Leoncavallo non è morto e vuole "andare avanti": è stato questo il messaggio del corteo con migliaia di partecipanti che ha sfilato per le vie del centro fino in piazza Duomo sabato 6 settembre. In almeno 20mila - ma i promotori hanno parlato di 60mila - hanno risposto all'appello lanciato dal centro sociale più famoso d'Italia dopo lo sfatto esecutivo del 21 agosto, in una Milano quasi deserta. Lo spazio occupato in via Watteau dal 1994 era stato rinviato più di 100 volte e nel novembre 2024 il ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi, proprietari dell'area, per il mancato sgombero.

Una storia iniziata nel 1975

La sua storia inizia in via Leoncavallo 22 nell'ottobre del 1975, in un'area dismessa poi acquistata dalla famiglia Cabassi, proprietaria anche dello stabile di via Watteau. Sono quindi 50 anni che la Milano antagonista ha nel Leoncavallo il suo punto di riferimento, anche se la sua presenza nei cortei cittadini è diventata sempre più marginale ed è ormai da anni uno spazio di aggregazione culturale più che un laboratorio politico della sinistra extraparlamentare. Un ruolo che ha avuto invece nei primi decenni della sua attività, quando militanti di Autonomia operaia, Lotta Continua, collettivi antifascisti e comitati di quartiere assieme a intellettuali come Primo Moroni utilizzarono la fabbrica dismessa di prodotti farmaceutici abbandonata del quartiere Casoretto per farne un centro sociale radicato in città, ma che divenne ben presto un simbolo nazionale.