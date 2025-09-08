Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 settembre: la rassegna stampa

Gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina con il maxi raid di droni che ha colpito a Kiev la sede del governo, l'attacco israeliano a Gaza su una scuola-rifugio, la cerimonia a San Pietro per Acutis e Frassati santi e le emozioni dello sport con la vittoria mondiale delle azzurre del volley e la sconfitta, agli Us Open, di Sinner contro Alcaraz. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- La guerra in Ucraina in apertura: "Putin alza il tiro, colpita a Kiev la sede del governo". La Ue: "Si fa beffe della diplomazia". Ira degli Usa. A Gaza raid israeliano su una scuola-rifugio: "decine di morti". Armani, camera ardente a Milano: "Diecimila in coda, oggi i funerali nella sua Rivalta". Acutis e Frassati "ora santi, la gioia del Papa". Sport: "Le azzurre del volley sul tetto del mondo". Tennis, Us Open: "Sinner capitola, il re ora è Alcaraz".
- Ancora il conflitto russo-ucraino in primo piano: "Putin martella Kiev". Maxi attacco di droni, colpito palazzo del governo. Zelensky: "Il mondo fermi i criminali". E Trump annuncia "nuove sanzioni a Mosca". Acutis e Frassati: "A San Pietro la festa dei santi giovani". Sport: "Le azzurre del volley fanno la storia". Tennis, Us Open: "Sinner battuto, Alcaraz è il numero uno".
- "Kiev, Putin senza freni. Bombe sul governo" è il titolo d'apertura del quotidiano torinese. Si tratta del raid "più massiccio di sempre: colpiti i palazzi del potere". Gaza: "Missili su una scuola, uccisi sei bambini". Francia: "Il fantasma dei nuovi gilet gialli". Politica italiana e manovra: "Più fondi alla difesa, Giorgetti frena". Canonizzazione in Piazza San Pietro: "Acutis e Frassati, i santi ragazzi". Azzurre del volley campionesse ai mondiali: "Nate per vincere". Us Open: "Alcaraz fa il mostro, Sinner cede lo scettro"
- "Acutis e Frassati, Leone proclama i due santi ragazzi". In oltre 80mila a San Pietro, il Papa: "Non sprecate la vita". Economia: "Niente manovra correttiva". Giorgetti a Cernobbio: "Conti in ordine ma valutiamo l'impatto delle spese per la difesa". Guerra in Ucraina: "Maxi raid su Kiev". Trump: "Sanzioni a Mosca". Sport, volley: "Azzurre mondiali". F1, a Monza "delusione Ferrari". Us Open: "Sinner non ce la fa, Alcaraz di nuovo re di New York".
- "Mitiche". L'Italia del volley femminile è mondiale: "Oro storico dopo 23 anni, le olimpioniche battono la Turchia e sono sul tetto del mondo". Tennis, Us Open: "Sinner ko, troppo Alcaraz". Qualificazioni ai mondiali di calcio: "C'è Israele, Gattuso cerca gol".
- "Eroiche". Le ragazze del volley di Julio Velasco campionesse del mondo: "Strepitosa vittoria, Turchia ko". Us Open: "Martello Alcaraz, Sinner si arrende". Calcio, corsa ai mondiali: "Vale tutto". A Debrecen contro Israele Gattuso cerca il bis: "Servono tre punti per garantirsi il secondo posto e i playoff".
- "Il mondo siamo noi". Le "meravigliose ragazze del volley regalano all'Italia il Mondiale 23 anni dopo. Trionfo da batticuore sulla Turchia". Us Open: "Sinner si inchina al talento di Alcaraz. Jannik, ti rivogliamo numero uno". Calcio: "Stasera ringhiate anche voi. L'Italia deve battere Israele per credere nel mondiale".