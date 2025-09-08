Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 settembre: la rassegna stampa

Gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina con il maxi raid di droni che ha colpito a Kiev la sede del governo, l'attacco israeliano a Gaza su una scuola-rifugio, la cerimonia a San Pietro per Acutis e Frassati santi e le emozioni dello sport con la vittoria mondiale delle azzurre del volley e la sconfitta, agli Us Open, di Sinner contro Alcaraz. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi