Stop cellulari a scuola, sanzioni graduali e sospensione. I consigli

Dal rimprovero scritto alla nota, fino all’esclusione temporanea dall’attività didattica: sono diverse le misure applicabili nei confronti dello studente che viene "beccato" a utilizzare il cellulare in classe. “Deve esserci corrispondenza tra la gravità della infrazione e la serietà della sanzione”, ricorda Giannelli. Secondo l’associazione che riunisce i dirigenti scolastici, l’introduzione delle sanzioni è funzionale anche a superare un limite strutturale nelle scuole. In assenza di spazi appositi dove custodire i cellulari, come armadi o cassetti, molti docenti si troveranno costretti a chiedere agli studenti di tenere spento il proprio dispositivo nella cartella. “Nella stragrande maggioranza dei casi l'unica possibilità sarà far tenere i telefoni negli zainetti, non utilizzarli e quindi se qualcuno poi venisse visto col cellulare in mano incorrerebbe nella infrazione prevista dal regolamento adottato dal proprio istituto", dice Giannelli