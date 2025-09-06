Riforma degli avvocati, da giuramento a esame di Stato: le novità

Introduzione

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega sul nuovo ordinamento forense. Tante le novità, a partire dall'obbligo di giuramento per gli avvocati. Viene inoltre rafforzata la disciplina del segreto professionale. Gli avvocati sanzionati, esclusi i radiati, potranno ottenere la riabilitazione, ma per una sola volta. "Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate si considerano esclusive dell'avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all'attività giurisdizionale", si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, secondo cui "la delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense, e rafforzando la disciplina del segreto professionale”.