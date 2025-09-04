Cdm, da migranti a responsabilità dei sanitari: i temi sul tavolo oggi

Il Consiglio dei ministri non è stato ancora convocato ma è atteso a Palazzo Chigi nel primo pomeriggio. In mattinata prevista la riunione tecnica preparatoria. Diversi i provvedimenti all’ordine del giorno, dal decreto su migranti e ingressi regolari a quello per la riforma dell’esame di Maturità, fino al disegno di legge sulla responsabilità dei sanitari e le 4 riforme professionali

Il Consiglio dei ministri si riunisce questo pomeriggio a Palazzo Chigi. Non è stato ancora convocato e quindi non c’è un orario definitivo, ma dovrebbe iniziare intorno alle 15.30. Diversi i provvedimenti attesi all’ordine del giorno, su tematiche molto varie. Dal decreto su migranti e ingressi regolari a quello per la riforma dell’esame di Maturità, fino al disegno di legge sulla responsabilità dei sanitari e le 4 riforme professionali.

Quattro riforme professionali oggi all'esame preliminare del Cdm

Nella riunione tecnica preparatoria di questa mattina del Consiglio dei ministri sono all'ordine del giorno quattro iniziative concernenti l'occupazione indipendente: nell'ordine del giorno figurano, infatti, gli schemi di disegni di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense e della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, il testo in materia di professioni sanitarie e sulla responsabilità degli esercenti le attività sanitarie e lo schema di disegno di legge delega per la riforma della disciplina complessiva degli ordinamenti professionali. I primi due provvedimenti arrivano dal ministero della Giustizia, il terzo da quello della Salute e il quarto è un'iniziativa congiunta dei dicasteri del Lavoro e della Giustizia. Le ultime riforme statutarie dell'Avvocatura e dei commercialisti risalgono rispettivamente al 2012 e al 2005, mentre la revisione globale degli ordinamenti professionali è disciplinata da un DpR (Decreto della presidenza della Repubblica) del 2012. A seguito della riunione preliminare, si saprà se i testi approderanno sul tavolo di Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei ministri pomeridiano.

La scuola

Tra i provvedimenti in esame è confermato il decreto legge per la riforma dell'esame di Maturità e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026. Tra le novità: il giorno di inizio con la prima prova scritta giovedì 18 giugno, il nome: non più esame di Stato ma appunto esami di Maturità. Il grado di crescita complessiva dell'allievo, la multidisciplinarietà della prova orale, ovvero la capacità di saper passare da un argomento all'altro, l'educazione civica, l'alternanza scuola-lavoro (oggi Ptco), avranno maggiore peso nella nuova prova. Come già è avvenuto da quest'anno scolastico, il voto in condotta sarà determinante nell'ammissione all’esame. Infine, chi si rifiuterà volontariamente di partecipare al colloquio, pur avendo completato le prove scritte dovrà ripetere l'anno scolastico.