Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Le aperture dei giornali si focalizzano sulla reazione di Putin dopo il vertice dei Volenterosi: "Le truppe occidentali in Ucraina saranno un bersaglio legittimo". Zelensky evoca "migliaia di soldati alleati" a Kiev per la sicurezza. Israele colpisce un grattacielo di 12 piani a Gaza. La Commissione Ue multa Google per 2,95 miliardi: Trump minaccia nuovi dazi. Regionali, in Puglia Decaro candidato del centrosinistra
- Il leader russo Putin minaccia l'Occidente: "Qualsiasi forza straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo". Ma il presidente ucraino evoca "migliaia di soldati" alleati nel Paese per garantire la sicurezza. L'inquilino della Casa Bianca Trump vuole riattivare il gabinetto di guerra. Regno Unito, si dimette la vicepremier Rayner per non aver pagato le tasse dovute per l'acquisto di una seconda casa al mare: uno scandalo da 40mila sterline. Al suo posto arriva Lammy
- Il presidente russo Putin avverte l'Occidente dopo il vertice dei Volenterosi: "Le truppe straniere in Ucraina saranno considerate un bersaglio legittimo". Ma Zelensky evoca la possibilità che "migliaia di soldati alleati" siano dispiegati nel Paese. Il leader americano Trump rinomina il Pentagono "Dipartimento della guerra" e minaccia nuovi dazi dopo che la Commissione Ue ha multato Google per 2,95 miliardi di euro per violazione delle norme antitrust. Regionali, Decaro scioglie la riserva e si candida per il centrosinistra unito
- Il presidente russo Putin avvisa la Coalizione dei Volenterosi: "A Kiev sarete considerati dei bersagli". Il leader ucraino Zelensky chiede subito garanzie di sicurezza, mentre la numero uno della Commissione europea von der Leyen sente il vicepresidente americano Vance e chiede nuove sanzioni a Mosca. Nel frattempo, l'inquilino della Casa Bianca Trump spiega che parlerà nuovamente con il Cremlino e ribattezza il Pentagono "Dipartimento della guerra". Interviene D'Alema dopo le polemiche: "Pechino garantisce la stabilità globale"
- Il capo del Cremlino Putin minaccia l'Occidente dopo il vertice della Coalizione dei Volenterosi, sostenendo che qualsiasi forza straniera in Ucraina sarà un obiettivo legittimo. Il presidente Zelensky: "Possibile l'arrivo di migliaia di militari alleati". Questione dazi, per l'Italia si profila un conto da 11 miliardi. L'Unione europea continua intanto a trattare con gli Stati Uniti e punta su uno sconto retroattivo per l'auto dal 27,5% al 15%. Capitolo scuola, stop all'uso dei telefonini in classe: chi viola la regola rischia anche la sospensione
- L'Italia spacca: gli azzurri contro l'Estonia dilagano nella ripresa, finisce 5-0. Le reti (che possono risultare fondamentali per passare il turno) vengono messe a segno da Retegui (che fa doppietta nella sua Bergamo), Kean, Raspadori e Bastoni. La gioia del ct Gattuso: "Ora giochiamo così pure contro Israele". F1, carica Ferrari: a Monza, alle ore 16, si decide la pole position. Leclerc convince, è secondo nelle libere. E Vasseur ha fiducia: "Impresa possibile". Mondiali di volley, l'Italia contro il tabù Brasile per il sogno finale
- Corsa al Mondiale, contro l'Estonia arriva la goleada: manita del ct Gattuso con doppietta di Retegui e reti di Kean, Raspadori e Bastoni. Ora la sfida a Debrecen contro Israele per blindare il secondo posto nel girone. Juventus, lite con il Psg per Kolo Muani: francesi infuriati per la retromarcia dei bianconeri. Dopo mesi di lunghe trattative è arrivato lo stop e il conseguente prestito al Tottenham. Al Khelaifi svela i contenuti della telefonata a Comolli: "Ci avete preso in giro"
- Sì, è l'Italia giusta: Kean, Retegui (doppietta), Raspadori e Bastoni premiano le scelte del ct Gattuso. Furore, gioco e l'ovazione di Bergamo: per Rino un debutto da sogno. Lunedì a Debrecen gli azzurri devono vincere per il sorpasso a Israele. Mondiali di volley, l'Italia si gioca la finale contro il tabù Brasile. Egonu: "Andremo in campo con una voglia incredibile. Siamo belle perché spingiamo insieme, si è creata l'alchimia vince". Gabi, stella verdeoro: "L'Italia è la squadra più forte, però…"
- La riunione della Coalizione dei Volenterosi a Parigi ha dato parecchio fastidio al Cremlino vista la rabbiosa reazione del presidente russo Putin: "Se le truppe occidentali dovessero comparire in Ucraina, saranno considerate degli obiettivi legittimi". Nel nostro Paese si registrano intanto passi avanti verso la definizione della Manovra: se venisse approvato l'abbassamento dell'aliquota intermedia Irpef dal 35 al 33% estendendone anche l'applicazione alla fascia 28-60mila euro, i contribuenti potrebbero risparmiare fino a 1.400 euro all'anno
- Extra costi a carico delle banche che fanno maggiore ricorso alle garanzie pubbliche sui prestiti erogati alle piccole e medie imprese. È quanto previsto nel nuovo decreto interministeriale, ormai pronto. Presenti quattro soglie: se la percentuale dei prestiti garantiti sul totale dei finanziamenti alle Pmi resta entro il 20%, non ci sono aggravi. Tra il 20% e il 35% è invece prevista una commissione aggiuntiva pari all'1% del valore garantito. Tra il 35 e il 50%, la commissione sale all'1,5%. Infine, oltre il 50% l'aggravio passa al 2%
- La guerra ibrida dell'Ue: prima la Commissione europea accusa la Russia di aver sabotato l'aereo della presidente von der Leyen e i media rilanciano, poi si smentisce. Nel frattempo il leader del Cremlino Putin conferma la sua contrarietà ai soldati occidentali in Ucraina, mentre il presidente Zelensky ne invoca "migliaia". Nel nostro Paese ci si prepara alle Regionali, con la premier Meloni che sonda gli italiani su paure e priorità. Il candidato del centrosinistra in Puglia sarà Decaro, con Vendola in lista
- Adesso anche la Maturità è fascista: secondo il penultimo delirio della Cgil, le norme che ripristinano serietà negli studi sono "punitive e regressive". È la solita ossessione del segretario Landini & Co., già in campo per paralizzare il nostro Paese a suon di scioperi. Nel frattempo, in Puglia è faida dentro il centrosinistra: Decaro è il candidato alle Regionali, con Ventola in corsa per un seggio in Consiglio, ma il presidente uscente Emiliano a un certo punto era pronto a tornare sui suoi passi
- Il leader russo Putin parla dal Forum economico orientale di Vladivostok e risponde alla Coalizione dei Volenterosi pronta a inviare soldati in Ucraina in caso di cessate il fuoco: "Se ci saranno truppe straniere sul campo, specie mentre sono in corso combattimenti, saranno considerate dei bersagli legittimi". Il capo del Cremlino in persona scende quindi in campo per cercare di boicottare il piano europeo. Nel frattempo, a Pechino è andato in scena l'incontro tra Xi e il dittatore nordcoreano Kim: "Sostenere la Russia è un dovere fraterno"
- È il Festival di Gaza: a Venezia non va in scena solo l'atto finale della kermesse, ma anche le Feste dell'Unità, di Avs, di Emergency e il sit-in dell'Fnsi sotto l'ombra della bandiera pro-Pal. Al Lido, peraltro, si intuisce come "The Voice of Hind Rajab" abbia già vinto la Mostra del Cinema. O meglio, ha vinto comunque, a prescindere se riceverà o meno il Leone d'Oro: fin dal suo annuncio è stato dato come probabile vincitore, e poi ci sono stati la proiezione con le bandiere palestinesi al Palazzo del Cinema e gli oltre 20 minuti di applausi
- I muri delle due guerre: lato Ucraina, la strategia europea di sottomissione al presidente statunitense Trump non funziona; lato Medioriente, Hamas utilizza due ostaggi per bloccare l'offensiva israeliana nella Striscia di Gaza, mentre il premier Netanyahu deve affrontare le critiche interne. Nel nostro Paese si avvicinano le Regionali, con la sinistra che va in tilt in Puglia: Decaro corre, anzi no, poi non si sa, e infine sì. Ma il presidente uscente Emiliano: "Se c'è Vendola, corro anche io". Insomma, una commedia
- Dopo la riunione della Coalizione dei Volenterosi, il capo del Cremlino Putin minaccia i soldati Ue: "Le truppe occidentali a Kiev saranno considerate un bersaglio legittimo". Ma il presidente Zelensky, a Cernobbio, evoca "migliaia di truppe occidentali dispiegate in Ucraina per garantire sicurezza". Elezioni regionali: il candidato del centrosinistra in Puglia è Decaro, con Vendola (Avs) che corre per un seggio in Consiglio. Interviene Marcegaglia, ex presidente di Confindustria: "Non sussidi, ma aiuti a giovani e imprese"
- Gaza va evacuata in fretta, il nuovo obiettivo sono i grattacieli: Israele sbriciola un edificio di 12 piani con centinaia di tende sotto. Il ministro della Difesa Katz: "Abbiamo aperto le porte dell'inferno". Nella giornata di oggi, sabato 6 agosto, sono previste mobilitazioni in tutta Italia. Si avvicinano nel frattempo le elezioni regionali: in Puglia, il candidato del centrosinistra è Decaro. "Non ho mai girato le spalle alla mia gente e alla mia terra, e non lo farò nemmeno stavolta", ha spiegato. Vendola assicura che sarà nelle liste di Avs