Treni, sciopero in corso fino alle 18 di oggi: le tratte garantite

Treni, sciopero in corso fino alle ore 18 di oggi: disagi e tratte garantite

Dalle ore 21 di ieri è in corso uno sciopero indetto dal Sindacato generale di base che interessa le principali compagnie ferroviarie, come Trenitalia, Italo e Trenord. Possibili disagi anche sulla tratta che collega Milano all’aeroporto di Malpensa: in caso di soppressioni del Malpensa Express verranno istituiti treni sostitutivi diretti

Dalle 21 di ieri fino alle 18 di oggi è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, indetto dal Sindacato generale di base, del personale del gruppo Fs Italiane, inclusi gli addetti al trasporto merci. Ad essere interessate sono tutte le principali compagnie ferroviarie: Trenitalia e Italo hanno pubblicato la lista dei treni garantiti durante l’agitazione. Questo sciopero dei treni è solo il primo di una lunga lista a settembre: con 66 scioperi già proclamati, di cui 14 di carattere nazionale, questo mese promette di essere difficile per chi rientra dalle ferie e deve fare i conti con spostamenti complessi e imprevisti disagi. In particolare vanno segnalati due scioperi aerei, il 6 e il 26, mentre nel trasporto pubblico locale le giornate a rischio sono l’8 e il 15 settembre.

I disagi su Trenord

Trenord ha dichiarato che possibili ripercussioni potrebbero essere presenti sul trasporto suburbano, regionale, aeroportuale e di lunga percorrenza. “Venerdì 5 settembre viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18”, si legge nella nota della compagnia. In caso di soppressioni del Malpensa Express, il treno che collega l’aeroporto al centro cittadino, Trenord predisporrà autobus sostitutivi diretti, senza fermate intermedie, sia sulla tratta Malpensa–Cadorna sia su quella Malpensa–Stabio.

Rimborsi e riprogrammazioni

Lo sciopero potrebbe avere ripercussioni sul servizio non solo nelle ore previste, ma anche immediatamente prima e dopo. Chi decide di non partire ha diritto al rimborso già dal momento in cui viene proclamata l’agitazione: per gli Intercity e le Frecce fino all’orario di partenza del treno prenotato, mentre per i convogli regionali la richiesta è possibile fino alle 24 del giorno che precede lo sciopero. In alternativa, il viaggio può essere riprogrammato a condizioni analoghe, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Oltre a consultare i portali ufficiali, i viaggiatori possono rivolgersi al numero verde 800 89 20 21 per ricevere assistenza gratuita.

