Domani sciopero aereo del personale di terra e di EasyJet e Wizz Air

Sabato 6 settembre sono stati indetti una serie di scioperi dal personale di terra e di navigazione sia del sistema aeroportuale italiano che di due compagnie aeree, EasyJet Airlines e Wizz Air. L'ENAC ha garantito due fasce orarie nel corso della giornata per limitare i disagi dei viaggiatori ascolta articolo

Possibili disagi per chi viaggia in aereo domani, sabato 6 settembre 2025. In diversi aeroporti italiani, infatti, il personale di terra incrocerà le braccia per quattro ore dalle 12 alle 16. Sono previsti nel corso della giornata nove scioperi che coinvolgeranno il settore aeroportuale sia a livello locale che nazionale. Alla protesta del personale di terra si aggiunge poi anche quella delle compagnie aeree EasyJet Airlines, il cui personale navigante si fermerà per l'intera giornata, e Wizz Air che seguirà lo stop generale di quattro ore. Ulteriori agitazioni - che riguarderanno invece i servizi di handling, l'assistenza dei passeggeri, le pulizie aeroportuali e il carico e scarico dei bagagli - sono previste nel corso della giornata. È possibile quindi che ci siano ritardi e cancellazioni, soprattutto negli scali aeroportuali italiani più trafficati. Le agitazioni simultanee potrebbero causare disagi per i viaggiatori che partono da Catania Fontanarossa, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Ciampino, Pisa e Firenze.

Gli scioperi confermati Il Ministero dell'Interno ha confermato i seguenti scioperi per il 6 settembre 2025: FILT-Cgil | il personale navigante Wizz Air Malta Limited sciopera per 4 ore dalle 12 alle 16;

USB Lavoro Privato | il personale navigante EasyJet sciopera per 24 ore e questo impatterà sulle rotte aeree da e per l'aeroporto di Catania dalle 12 alle 16;

FAST-Confsal | i dipendenti di aziende del settore aereo scioperano per 4 ore dalle 12 alle 16;

CUB Trasporti | il personale Consulta sciopera a Pisa e Firenze per 4 ore dalle 12 alle 16;

ADL Varese – Filcams-Cgil - della Dussmann Service | il personale dell'impresa di pulizie sciopera a Milano Malpensa per 4 ore dalle 12 alle 16;

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-TA, Usb | il personale Consulta sciopera a Pisa e Firenze per 4 ore dalle 12 alle 16;

UGL-TA – Aviation Services | il personale Aviation Service sciopera a Catania Fontanarossa, Roma Fiumicino e Ciampino per 4 ore dalle 12 alle 16;

Fasce orarie garantite I voli programmati nelle fasce orarie 07:00–10:00 e 18:00–21:00 sono garantiti, lo ha fatto sapere l'ENAC che ha tenuto a sottolineare che lo sciopero non impatteà sulle "merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili". Non subiranno variazioni e resteranno operativi i voli intercontinentali, le rotte per le isole minori e altre destinazioni strategiche, i collegamenti sanitari di emergenza e quelli soggetti a obblighi di servizio pubblico. Nel corso della giornata sono garantiti i seguenti voli da e verso le isole: Verona–Catania (WMT 6550), Verona–Palermo (VOE 1533) e Verona–Lampedusa (VOE 1802).