Treni, sciopero del personale giovedì 4 e venerdì 5 settembre: orari e fasce garantite

L’agitazione sindacale, spiega Trenitalia, può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri possono rinunciare al proprio viaggio e chiedere il rimborso, oppure riprogrammarlo 

Dalle ore 21:00 di domani giovedì 4 alle ore 18:00 di venerdì 5 settembre 2025 ci sarà uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. È possibile ottenere ulteriori informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia (nella sezione Infomobilità), il sito trenord.it o l’App di Trenord, il sito trenitaliatper.it, e il numero verde gratuito 800 89 20 21. Si può inoltre fare riferimento alle biglietterie e chiedere al personale dell'assistenza clienti. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se questa è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale: trascorso questo periodo, possono fermarsi in stazioni precedenti.

Per rinunciare al viaggio

L’agitazione sindacale, spiega Trenitalia, può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri che viaggiano su Intercity e Frecce e intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero e fino all’ora di partenza del treno prenotato. Chi usa i regionali lo può fare fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso. In alternativa si può riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, secondo la disponibilità dei posti. 

 

I treni garantiti

Per i tragitti medio-lunghi i treni garantiti sono consultabili qui. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile alla pagina di Trenitalia. Per Trenord l'elenco è disponibile sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper è disponibile sul sito www.trenitaliatper.it. ​

 

