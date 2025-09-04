Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 settembre: rassegna stampa

Aperture dei quotidiani dominate dalla parata di Pechino da dove è partita la sfida all'Occidente lanciata da Xi, Putin e Kim. Il leader cinese avverte Trump: "Nessun bullo ci fermerà". Mentre lo zar torna a provocare Zelensky: "Venga a Mosca". Droni israeliani sui caschi blu in Libano, Crosetto accusa: "Non è un errore". In evidenza anche la tragedia alla funicolare di Lisbona: sono almeno 15 le vittime del deragliamento, tra i feriti anche un'italiana
- C'è la sfida lanciata all'Occidente dalla parata di Pechino sulle prime pagine dei più importanti quotidiani in edicola oggi. 'Putin e Pechino, la doppia minaccia' titola il Corriere della Sera. Lo zar sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Mentre la Cina ostenta le sue armi: "Nessun bullo ci fermerà". A centro pagina la strage della funicolare di Lisbona: sono 15 i morti nel deragliamento, un'italiana tra i feriti
- Il virgolettato del leader cinese XI Jinping ("Nessun bullo ci fermerà" occupa anche l'apertura di Repubblica e sa di sfida a Donald Trump. "Il mondo scelga tra guerra e pace" è il messaggio lanciato dall'incontro con Putin e Kim. Oggi vertice dei volenterosi. Droni israeliani sui caschi blu in Libano. Il ministro Crosetto: "Non è un errore"
- Identico taglio scelto dalla Stampa, che parla d' 'sfida della Cina al mondo'. Non si fa attendere la replica di Trump alle parole di Xi Jinping. "Cospira con Putin", accusa il presidente statunitense. Spazio anche alla tragedia di Lisbona e all'inchiesta sui siti sessisti in Italia: presenti anche minori
- La parata di Pecchino in prima anche sul Messaggero, che in taglio alto riporta la notizia dell'offerta andata in porto su Mediobaca per Mps: adesioni al 38,5%. Anche qui spazio alle accuse di Crosetto dopo i droni che hanno raggiunto il comando Unifil in Libano
- Sulla Gazzetta dello Sport indiscrezioni su possibile rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus fino al 2030. I bianconeri blindano il futuro: per il talento turco pronto uno stipendio da big (Da 1,5 a 5 milioni)
- I tormenti dell'Inter sulla prima del Corriere dello Sport, dopo la sconfitta dei nerazzurri in casa con l'Udinese nella seconda giornata. Tre spine per Chivu: Calhanoglu, Bisseck e Luis Henrique i tre elementi sotto esame. Taglio alto per le prime parole di Donnarumma dal ritiro azzurro dopo il passaggio al Manchester City
- Su Tuttosport spazio ai nuovi acquisti della Juventus, Openda e Zhegrova, che mettono nel mirino l'Inter, attesa dalla sfida con i bianconeri al rientro dopo la soste. Azzurre in semifinale al Mondiale di volley: impressionante prova di forza contro la Polonia, battuta in tre set
- 'I soliti comunisti: D'Alema sfila col nemico' titola Il Giornale, con riferimento alla presenza dell'ex leader della sinistra alla parata militare in Cina
- 'Professionisti, riforme in arrivo' è, invece l'apertura del Sole 24 Ore. Sul tavolo del Consiglio dei ministri misure generali e nuove regole su avcocati, sanitari e commercialisti. Taglio alto per il Medio Oriente: Smotrich vuole il controllo sull'82% della Cisgiordania
- Sul Fatto Quotidiano si parlaà di sanità, con quello che viene definito 'l'inciucio FdI-Pd per nascondere il crac'. Per il giornale diretto da Marco Travaglio, i numeri sul rispetto dei tempi delle visite sono al 90% truccati. Il ministero li abbassa al 60-70: ora si tenta di impedire che escano
- Secondo Libero 'il Pd vuole sbarcare a Gaza'. Quattro onorevol', si legge, 'veleggiano verso la Striscia per forzare il blocco isareliano con la benedizione della Schlein'
- 'Maramao' è il gioco di parole col quale Il Manifesto accompagna la fotonotizia sul racconto della parata di Pechino. In taglio alto la delegazione italiana a bordo della Flotilla salpata in direzione Gaza. A bordo esponenti di Avs, Pd e M5s
- I droni israelini sul contingente Unifili in Libano soono il titolo di apertura dell'edizione odierna del Resto del Carlino. A centro pagina anche qui fotonotizia per la strage di Lisbona: almeno 15 le vittime nell'incidente della funicolare