Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 settembre: rassegna stampa

Aperture dei quotidiani dominate dalla parata di Pechino da dove è partita la sfida all'Occidente lanciata da Xi, Putin e Kim. Il leader cinese avverte Trump: "Nessun bullo ci fermerà". Mentre lo zar torna a provocare Zelensky: "Venga a Mosca". Droni israeliani sui caschi blu in Libano, Crosetto accusa: "Non è un errore". In evidenza anche la tragedia alla funicolare di Lisbona: sono almeno 15 le vittime del deragliamento, tra i feriti anche un'italiana