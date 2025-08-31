Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24
Aperture dei giornali dedicate allo scontro fra il leader americano Trump e i giudici che hanno bocciato i dazi (definendoli "illegali") e la procedura rapida per i rimpatri dei migranti. Poi focus sull'Ucraina, con l'uccisione dell'ex presidente del parlamento e le divisioni in Europa sull'utilizzo dei beni russi. Si intensifica la morsa di Israele su Gaza City: un milione di palestinesi in fuga al Sud. In 5mila, a Venezia, per il corteo pro-Pal
- Il presidente russo Putin va dal leader cinese Xi e sfida tutti: l'obiettivo è disegnare un "nuovo ordine mondiale". Intanto, negli Stati Uniti, la Casa Bianca si scaglia contro i giudici che hanno dichiarato "illegali" i dazi e hanno bocciato le espulsioni dei migranti. Regionali, è corsa sui nomi: vertice del Centrodestra per sciogliere gli ultimi nodi. Per la Campania avanza la candidatura del prefetto di Bari. A Venezia, migliaia in corteo per Gaza (anche con qualche attore): presente anche Fanelli, presentatrice della Mostra del Cinema
- Dopo lo schiaffo sui dazi, dichiarati "illegali", Trump riceve un'altra bocciatura dalle Corti federali americane: una giudice vieta le espulsioni rapide di "persone arrestate lontano dal confine con il Messico". È un colpo alla campagna trumpiana delle deportazioni di massa dei migranti e l'inizio di un nuovo braccio di ferro con la giustizia. La Casa Bianca punta sul ricorso alla Corte Suprema. Ucraina, l'ex presidente del parlamento Parubij è stato ucciso a Leopoli da un uomo vestito da rider. Europa divisa sull'uso dei beni russi
- Il cerchio si stringe, è assalto israeliano a Gaza City: "Un milione di palestinesi sono in fuga verso il Sud". La Croce Rossa: "Impossibile evacuare tutti". Almeno 60 morti negli ultimi raid di Tel Aviv. Con l'artiglieria pesante e gli attacchi dei caccia militari, l'esercito dello Stato ebraico prepara il campo di battaglia per le forze di terra. Guerra in Ucraina, freddato in strada l'ex presidente del parlamento a Leopoli: sospetti sui russi, che lo consideravano un "politico nemico", un "nazista". Il killer si era camuffato da rider
- Dazi, scontro fra Trump e i giudici: il presidente americano prepara il ricorso alla Corte Suprema contro la sentenza che ha bocciato le tariffe doganali. La Casa Bianca parla di "interferenze" inaccettabili. Medio Oriente, si intensifica l'offensiva di Israele su Gaza City: un milione di palestinesi in fuga verso il Sud della Striscia. Tragedia a Latina: bocciata per il secondo anno di fila agli esami di riparazione, una ragazza di 17 anni si è gettata nel vuoto. Il preside in lacrime: "Siamo distrutti"
- Serie A, oggi tocca a Inter e Juventus: Barella e Yildiz cercano conferme contro l'Udinese e il Genoa. Intanto, Napoli e Roma sono in vetta: Anguissa stende il Cagliari al 95esimo, Soulé decide a Pisa. Per i partenopei sbarca Hojlund, con una clausola da 90 milioni di euro. Milan, volatona Rabiot: per il francese è dura, caccia al difensore (Gomez del Liverpool?). Tennis, Sinner soffre e passa contro Shapovalov: perde il primo set, poi va agli ottavi. Avanti anche Musetti
- Napoli, doppio colpo: Anguissa segna al 95esimo contro il Cagliari (1-0 al Maradona) e Hojlund è arrivato per le visite mediche. Roma, Soulé fa il vuoto: i giallorossi vincono a Pisa e salgono in testa alla classifica. Succede tutto nel secondo tempo dopo l'ingresso della Joya: assist di Ferguson e timbro di Matias. Il Bologna piega 1-0 il Como dei talenti: invenzione di Orsolini all'inizio della ripresa. I felsinei, con ritmo e organizzazione, riscattano il ko di Roma. Tennis, un diesel Sinner batte Shapovalov e va agli ottavi
- Yildiz-David, gli assaltatori: l'intesa tra i due cresce, Tudor chiede di replicare l'exploit col Parma. Il tecnico si può giocare anche la carta Vlahovic. Kolo Muani, altri passi avanti con il Psg ma non ancora risolutivi: oggi è dentro o fuori. Torino, zero aiuti dal mercato: sotto esame c'è Baroni. La Viola dirà se c'è stata almeno una scossa emotiva dopo il 5-0 subìto contro l'Inter. In regia debutta Asllani, in difesa torna Maripan. C'è Nkounkou dell'Eintracht per la fascia sinistra: si attende il sì
- In Calabria, Tridico fa la mossa del cavallo in vista della campagna elettorale: la proposta principale del candidato del centrosinistra alla presidenza, già ideologo del Reddito di cittadinanza, è il cosiddetto "Reddito di dignità" regionale. Il campo largo ricicla dunque il sussidio grillino, con il placet del Pd. Stati Uniti, la battaglia dei dazi del presidente Trump vive un nuovo capitolo: una Corte d'Appello federale ha dichiarato "illegali" le tariffe, con il tycoon che ora rischia rimborsi miliardari
- La corsa all'oro dell'Intelligenza artificiale è una sfida industriale che richiede attività diversificate e fa vincitori e vinti, anche sui listini di Borsa. A partire dall'avvento di ChatGpt, a fine novembre 2022, c'è chi ha corso più degli altri. Così, svettano i produttori di chip "senza fabbriche" come Nvidia (+964%). Bene, nonostante i timori per i mega-investimenti, anche le aziende che realizzano le infrastrutture It e quelle che sfruttano l'Ai per le applicazioni. Soffrono, invece, i produttori come Intel (-17%)
- Anche alle elezioni regionali... tengo famiglia: tra le liste spuntano massoni, parenti, inquisiti e voltagabbana. Governo, ennesima figuraccia del ministro Urso: loda l'esecutivo sui migranti a Lampedusa e subito ne sbarcano 90 sul lido, fra sdraio e bagnanti. L'Ue naufraga su Kiev e Gaza: il vertice dei ministri di Esteri e Difesa voleva "accelerare" sulla fine delle due guerre, ma si chiude tra disaccordi, minacce a Mosca e il nulla su Tel Aviv. E a Shanghai si riuniscono tutti i leader del pianeta, tranne gli occidentali
- Ciak, dirige Hamas: a Venezia, dove in questi giorni va in scena la Mostra del Cinema, si è tenuta una manifestazione con cori per l'intifada, striscioni per cancellare Israele e l'immancabile "Bella Ciao". Attori, gruppettari e presunti vip sgomitano per farsi notare. A Bologna il Comune vende le pipe da crack per i tossicodipendenti: qual era l'obiettivo sbandierato dalla sinistra? Ridurre il consumo della sostanza? L'ideona della giunta Pd del capoluogo emiliano, annunciata in pompa magna nei giorni scorsi, va numericamente contro ogni logica
- "I dazi di Trump sono in gran parte illegali". È una mazzata la sentenza di una Corte d'appello federale di Washington che ha bocciato le tariffe doganali imposte dal presidente americano. Una decisione scaturita dal ricorso di un importatore di vini italiani, che non ritiene fondato il potere presidenziale in materia. Il tycoon ha parlato di sentenza "scorretta" scritta da giudici "di parte" e ha annunciato il ricorso alla Corte suprema. Dopo poco un altro giudice ha bocciato la procedura rapida per le deportazioni dei migranti
- La tragedia delle verità rimosse: si può essere angosciati da ciò che succede a Gaza senza dimenticare per cosa combatte Israele? Anche in questi giorni drammatici, c'è chi ricorda all'Occidente distratto come e per colpa di chi tutto è iniziato. Pensioni e deficit, la demografia renderà i debiti sempre più insostenibili in Francia e in Italia. Nella galassia di sinistra arrivano messaggi alla segretaria del Pd Schlein. Bonelli (Avs): "Se i dem dicono no a Vendola, noi saremo legittimati a porre altri veti, e non solo in Puglia"
- Dazi, sfida di Trump ai giudici che hanno dichiarato "illegali" le tariffe: il tycoon prepara il ricorso alla Corte suprema. Caos sui pacchi inviati in Usa: considerati i salassi alla dogana anche sulle piccole spedizioni, le poste di tutta Europa congelano i servizi. Ciak per Gaza: 5mila manifestanti a Venezia in solidarietà al popolo palestinese. Presenti vip, politici, attori e la conduttrice della Mostra del Cinema Fanelli. Ucraina, ucciso in un agguato l'ex presidente del parlamento. La Casa Bianca valuta mercenari in aiuto a Kiev
- Nessun dove: Israele assedia le rovine di Gaza City. Le bombe sulle case, le tende e una panetteria uccidono altre decine di persone. L'Idf: "Eliminato un portavoce di Hamas". Migliaia di abitanti in fuga, senza alcun luogo che possa accoglierli. Stati Uniti, una Corte d'Appello di Washington sentenzia come "illegali" i dazi voluti dal presidente americano Trump (che restano però in vigore). Il tycoon: "Rimuovere le tariffe sarebbe una catastrofe"