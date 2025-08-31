Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 agosto: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate allo scontro fra il leader americano Trump e i giudici che hanno bocciato i dazi (definendoli "illegali") e la procedura rapida per i rimpatri dei migranti. Poi focus sull'Ucraina, con l'uccisione dell'ex presidente del parlamento e le divisioni in Europa sull'utilizzo dei beni russi. Si intensifica la morsa di Israele su Gaza City: un milione di palestinesi in fuga al Sud. In 5mila, a Venezia, per il corteo pro-Pal