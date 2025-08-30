Traffico, weekend bollino rosso per rientri. Ma c'è chi parte adesso

Traffico, weekend da bollino rosso per rientri. Ma c'è anche chi va in vacanza a settembreCronaca
Arriva settembre e gli italiani tornano a lavoro: saranno circa 12 milioni e mezzo gli autoveicoli in spostamento sulla rete stradale e autostradale, secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas. Traffico quindi da bollino rosso per la giornata di oggi, sabato 30 agosto, specie in mattinata, e per domani (dalla mattina alla sera). C’è però da dire che, cercando di aggirare i molti rincari che colpiscono le tasche dei cittadini, sono oltre 8 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive nel mese di settembre, approfittando della bassa stagione, come si evince da un’analisi Coldiretti-Ixè.
Traffico, nel weekend controesodo estivo da bollino rosso
Critico dunque il traffico per tutto il weekend a causa del controesodo estivo in partenza dalle località di villeggiatura e diretto verso le grandi città del Centro e del Nord: per la precisione viaggeranno 12 milioni e 585mila autoveicoli.
L’efficacia dei bollini previsionali nel contenere il traffico
Il traffico estivo non si concentra però soltanto nel fine settimana: la mobilità coinvolge tutta la settimana, con milioni di italiani in viaggio ogni giorno. Due spostamenti su tre si registrano infatti durante i giorni feriali, anche se i weekend restano comunque i periodi di maggiore affluenza, con un picco già dal primo sabato di luglio. Da notare come le partenze durante i giorni feriali abbiano contribuito a distribuire il traffico e limitare al massimo le congestioni. Si conferma dunque l'efficacia dei bollini: molti automobilisti hanno scelto di muoversi nei giorni ritenuti più sicuri dalle previsioni. C’è anche da dire che per il grande aumento dei flussi Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri: ancora fino all'8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l'83% di quelli attivi (1.672)
Ma c’è anche chi parte a settembre
Come anticipato, sono poi moltissimi i viaggiatori che hanno scelto settembre per staccare dal lavoro e concedersi una vacanza: 8,5 milioni di italiani puntano sulla bassa stagione, sia per i prezzi più favorevoli che per il ridotto affollamento nelle destinazioni prescelte
Vacanze a settembre: prezzi più vantaggiosi, anche -30%
Coldiretti sottolinea che con la fine del mese di agosto i listini dei prezzi subiscono una contrazione che può arrivare anche al 30% su viaggi, soggiorni e diverse attività di svago
Il caro-prezzi del turismo trascina l'inflazione
Certo è infatti che il mese di agosto è stato uno dei più cari dell’anno, come fa notare il Codacons basandosi sui dati dell’Istat relativi ai prezzi al dettaglio. "Ad agosto l’inflazione si attesta al +1,6% su anno - calcola l'associazione - che, in termini di spesa e considerati i consumi totali delle famiglie, equivale ad un maggiore esborso pari a +526 euro annui per la famiglia 'tipo', +716 euro per un nucleo con due figli". A spingere in su le spese sono proprio le voci legate al turismo: i prezzi dei voli nazionali, ad esempio, sono cresciuti del +23,5% su base annua, le tariffe dei traghetti del +7,8%, i listini dei pacchetti vacanza nazionali del +10,4%, case vacanza, b&b e altre strutture ricettive del +6%, quelle dei servizi ricreativi e sportivi (lidi, piscine, palestre, ecc.) del +6,8%. A settembre scatta invece il caro-scuola: "I prezzi del materiale scolastico che aumentano in media del +4,8% su anno per quanto riguarda il materiale di cartoleria, e del +3,8% se si analizzano i listini dei libri scolastici", evidenzia il Codacons.
Le mete prescelte: mare, ma anche montagna e campagna
Tornando alle vacanze, la meta preferita anche per settembre rimane il mare, ma si segnala anche un crescente interesse per il turismo nella natura. Sempre più viaggiatori trascorrono il tempo libero tra montagne, parchi e campagne, anche perché sul finire dell’estate sbucano occasioni di godere di attività come vendemmie e passeggiate nei boschi alla ricerca di porcini, finferli e trombette. Non sorprende quindi che, secondo le stime di Coldiretti con Terranostra e Campagna Amica, nel mese si prevedano quasi un milione di presenze in agriturismo. A voler passare le vacanze in campagna sono soprattutto stranieri, prevalentemente in coppia, molto giovani oppure over 60
Grande successo del turismo enogastronomico
Esaminando i trend delle vacanze 2025, l’indagine Coldiretti/Ixè svela poi che un gran motore del turismo è stato il cibo, che è quindi anche la prima voce di spesa. Oltre un italiano su due (52%) quest’anno ha acquistato prodotti tipici come souvenir, lasciando invece perdere i classici gadget dei posti di villeggiatura (magliette, portachiavi, oggettistica e così via) e con i prodotti artigianali tipici, seppur con visibili differenze a seconda della regione di provenienza. Tra le specialità più acquistate primeggiano i formaggi, davanti a salumi, vino, dolci e olio extravergine d’oliva. A livello macro regionale, il vino è il prodotto più ambito dai turisti delle regioni del Centro Italia, così come i formaggi lo sono per gli abitanti del Nord Ovest e i salumi per quelli del Nord est che sono anche quelli più interessati all’acquisto di olio extravergine d’oliva.
