Traffico, weekend bollino rosso per rientri. Ma c'è chi parte adesso

Esaminando i trend delle vacanze 2025, l’indagine Coldiretti/Ixè svela poi che un gran motore del turismo è stato il cibo, che è quindi anche la prima voce di spesa. Oltre un italiano su due (52%) quest’anno ha acquistato prodotti tipici come souvenir, lasciando invece perdere i classici gadget dei posti di villeggiatura (magliette, portachiavi, oggettistica e così via) e con i prodotti artigianali tipici, seppur con visibili differenze a seconda della regione di provenienza. Tra le specialità più acquistate primeggiano i formaggi, davanti a salumi, vino, dolci e olio extravergine d’oliva. A livello macro regionale, il vino è il prodotto più ambito dai turisti delle regioni del Centro Italia, così come i formaggi lo sono per gli abitanti del Nord Ovest e i salumi per quelli del Nord est che sono anche quelli più interessati all’acquisto di olio extravergine d’oliva.

Per approfondire: Sindrome da rientro dalle vacanze, cos'è e come superarla