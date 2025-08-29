Fine settimana da bollino rosso, controesodo per 12 mln italiani

l divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi (1.672) ascolta articolo

Gli italiani tornano a casa dalle vacanze. Per il weekend alle porte sono previsti 12 milioni e 585mila spostamenti di autoveicoli. Sulla rete ANAS è atteso traffico in costante aumento per i rientri verso le grandi città del Centro-Nord. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, nella mattinata di domani, sabato 30 agosto, e in particolare nell'intera giornata di domenica 31. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi (1.672).

Le strade più trafficate L'intensificazione della circolazione potrà riguardare le principali arterie del Paese: la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 "Jonica" e 18 "Tirrena Inferiore" in Calabria; le Autostrade A19 "Palermo-Catania" e A29 "Palermo-Mazara del Vallo" in Sicilia; la statale 131 "Carlo Felice" in Sardegna; la statale 148 "Pontina" nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" in Lombardia, la statale 45 "di Val Trebbia" in Liguria, la statale 26 "della Valle D'Aosta" e la statale 309 "Romea" tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 "di Alemagna" in Veneto.