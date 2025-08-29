Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi, il massiccio attacco russo su Kiev. Colpiti anche gli edifici che ospitano la delegazione Ue e il British Council. Spazio anche alla chiusura del sito sessista Phica.eu. Sul fronte economico, la Commissione Ue ha formalizzato la proposta legislativa per eliminare i dazi ai beni industriali americani. Tra i temi in evidenza anche la sfilata di star sul tappeto rosso della Mostra del cinema di Venezia
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina: "Tempesta di missili e droni su Kiev", con oltre 20 morti e colpita anche la sede ucraina dell’Europa. “Zelensky: preferiscono la guerra. Trump: non contento, ma non sorpreso". In taglio laterale troviamo l’editoriale di Panebianco: "Difficile fidarsi". Spazio anche all’appello di Carlo Verdone sul conflitto a Gaza: "Appello su Gaza, io messo in mezzo. Gli artisti non si escludono”. In evidenza poi la chiusura del sito sessista Phica.eu: "Meloni e il sito sessista: disgustata, nessuno sconto"
- L’apertura sottolinea la gravità degli attacchi russi sull’Ucraina: "Inferno di fuoco su Kiev", con 22 morti, tra cui 4 bambini, e colpiti gli uffici Ue e British Council e l’analisi: "Segnale esplosivo contro l’Europa". In spalla l’inchiesta: "Foto rubate di donne: chiude il sito sessista, la polizia indaga". In evidenza il personaggio “Beltrame, l’amico di Salvini ambasciatore a Mosca". In taglio basso la mostra del cinema di Venezia: "Stone: io, un’aliena in questo mondo pieno di solitudine"
- Il quotidiano apre con: "Europa, corsa alle armi", parlando di raid russi su Kiev e 21 morti, tra cui 4 bambini, con l’analisi "Così lo Zar ha sepolto l’illusione della pace". Fotonotizia dedicata al calcio: "La fine degli italiani", sul rendimento deludente in Serie A. In spalla: "Chiuso il sito sessista: Carfagna, codardi adesso scappano". In taglio basso il Festival di Venezia: "Sinusite, silenzi e depistaggi: il caso Clooney" e l’intervista alla marchesa Frescobaldi: "Cubo a Firenze, Re Carlo inorridirebbe"
- In primo piano "Dazi zero sui cereali Usa in cambio del 15% sull’auto", mentre subito sotto campeggia la guerra in Ucraina: "Kiev, missili sulla sede Ue", con 19 morti, tra cui 4 bambini. Spazio anche all’incendio divampato a Sperlonga "Fiamme in spiaggia, paura a Sperlonga". In spalla: "Chiuso il sito sessista ma spuntano le chat su cantanti e sportive". In taglio basso la cronaca nera: "Cadavere a pezzi nel bosco maledetto, giallo a Frosinone"
- Il quotidiano economico apre con il titolo: "Aiuti alle imprese, revisione in manovra. Accorpamento per i bonus innovazione". Sul fronte internazionale troviamo la guerra in Ucraina "Missili su Kiev: 21 morti. Colpiti uffici Ue e inglesi. No a italiani in Ucraina" e la guerra in Medio Oriente “Cisgiordania: gli attacchi dei coloni, il silenzio e la vita quotidiana". In primo piano anche "A giugno torna a crescere il fatturato dell’industria (+1,2%)". Spazio anche ai dazi Usa: "Zero dazi sui prodotti industriali Usa. Tariffa al 15% sulle auto Ue"
- L’apertura è sulla guerra in Ucraina: "Putin bombarda l’Europa", raid su Kiev, colpiti i palazzi Ue. In evidenza il ruolo dell’Italia con Meloni: "Il Cremlino non vuole la pace" e l’editoriale “La lingua della forza”. In primo piano anche il “caso sessismo online”: "Foto sexy sui siti, si prepara la stretta", con la testimonianza “Più che rabbia, fanno pena”. In spalla il nodo mutui: "Mutui più facili, ecco come sarà il piano casa"
- L’apertura è su “Piano Casa: la patacca per ingrassare i privati”. L’editoriale di Marco Travaglio è dedicato alla guerra in Medio Oriente: “Gaza, che fare dopo”, con l’analisi: “Meloni, timida apertura a sanzioni contro Israele”. In taglio basso: “Azzardo, i creditori inseguono Adinolfi: incassa e non paga” e il festival del cinema con Alba Rohrwacher: “L’arte senza genere, Clooney vero divo”
- Il quotidiano apre sulla guerra in Ucraina “Bombe sulla sede Ue a Kiev. L’Italia non invierà soldati”, con l’analisi “Il bluff di Putin per spaventare l'Europa”. Spazio anche all’appello “Denunciamo” con le donne della politica che chiedono azioni contro i siti sessisti. In spalla: “Imprenditore cade dalla barca. Morto straziato dall’elica”. In taglio basso “Emma Stone rapita dagli alieni” dal Festival di Venezia e “Champions, cammino in salita per Inter e Napoli. Meglio la Juve”
- In primo piano l’editoriale “Caro Adriano, finché anche un solo combattente di Hamas non si arrenderà, il tempo non cambierà la nostra ferma difesa di Israele”. In evidenza anche la guerra in Ucraina “31 missili di Putin sulla pace di Trump”, con il bilancio dei bombardamenti su Kiev. Spazio al retroscena politico con “Il complotto contro Elly Schlein” e “La mossa di Meloni. Beltrame va a Mosca”. In taglio basso: “Incubo Calabria. FdI e Lega si riorganizzano”