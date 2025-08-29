Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 agosto: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi, il massiccio attacco russo su Kiev. Colpiti anche gli edifici che ospitano la delegazione Ue e il British Council. Spazio anche alla chiusura del sito sessista Phica.eu. Sul fronte economico, la Commissione Ue ha formalizzato la proposta legislativa per eliminare i dazi ai beni industriali americani. Tra i temi in evidenza anche la sfilata di star sul tappeto rosso della Mostra del cinema di Venezia

