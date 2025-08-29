Maltempo, allerta arancione in Lombardia, Toscana, Lazio e Molise

Nubifragi e vento forte, soprattutto al Nord e in parte del Centro, già dalle scorse ore stanno cancellando l’estate. Allerta arancione in Lombardia, Lazio, Molise e Toscana; gialla anche in Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria. Nella notte una bomba d'acqua si è abbattuta su Roma, tromba d'aria in Versilia, allagamenti a Massa ascolta articolo

È allerta maltempo in diverse zone d’Italia, con nubifragi e vento forte che soprattutto al Nord e in parte del Centro già dalle scorse ore stanno cancellando l’estate. Oggi, venerdì 29 agosto, è allerta arancione in Lombardia, Lazio, Molise e Toscana; gialla anche in Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria. A portare il maltempo in Italia è Erin, l'ex-uragano diventato ciclone extratropicale che con le sue correnti fredde provenienti dall'Atlantico sta causando numerosi disagi. Dopo il Nord e il Centro, nelle prossime ore il maltempo dovrebbe raggiungere anche alcune regioni meridionali mentre in altre resiste il caldo (LE PREVISIONI METEO).

Nel Lazio, bomba d’acqua a Roma Nella notte tra il 28 e il 29 una bomba d'acqua di fine estate si è abbattuta su Roma. Poco dopo le 3, sulla capitale si è scatenato un fortissimo temporale. Strade allagate nel quadrante nord-ovest e in centro, dove a causa della pioggia e del forte vento alcuni rami sono caduti in strada. In Veneto In Veneto, dopo la colata di detriti avvenuta ieri, è ancora chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 51 "Di Alemagna", dal km 92,000 al km 96,000 all'altezza di San Vito di Cadore (Belluno). Il tratto dovrebbe essere riaperto a metà mattinata. È stata invece ripristinata la circolazione nel tratto precedentemente chiuso, dal km 20,300 al km 21,800 in località Fadalto nel comune di Vittorio Veneto (Treviso). In Toscana In Toscana nella notte tra il 28 e il 29 si sono verificati i primi eventi meteoclimatici intensi, con l'arrivo di un sistema temporalesco molto forte. Una tromba d'aria ha colpito il litorale della Versilia. A Tonfano danni agli stabilimenti balneari, interventi della protezione civile a Massa per allagamenti. Il fronte temporalesco intenso si distende dalla provincia di Massa Carrara al Livornese con forti precipitazioni e raffiche di vento. Allerta anche nelle zone interne della Toscana, nelle province di Prato, Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena. Temporali nella zona di Firenze e provincia, con tuoni e fulmini. A Firenze è scattata la chiusura di parchi e giardini e in molti centri della Toscana è stata sospesa l'attività di alcuni impianti sportivi all'aperto e i mercati. Vedi anche Le ondate di caldo e quella pericolosa tentazione del condizionatore

In Lombardia Giovedì a Milano in poche ore sono caduti tra i 30 e i 40 millimetri di pioggia, che hanno attivato la vasca del fiume Seveso. Oltre cento, ieri, le richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco in provincia di Pavia, una quarantina in Brianza, strade e sottopassi sono finiti sott'acqua anche nel Varesotto, mentre sul lungolago di Como è stata chiusa per uno smottamento la statale ss 340 Regina. In Piemonte In Piemonte, dove ieri è stata interrotta per quasi tutto il giorno la statale della Maddalena, sono stati attivati 65 centri operativi comunali in occasione dell'ondata di maltempo che ha interessato le zone del Verbano - dove il torrente San Bernardino ha raggiunto i livelli di guardia -, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e la pianura settentrionale. Nella regione si sono verificati 1.900 black out con picchi nel Vercellese e nel Vco. In Liguria e in Campania Piogge forti in Liguria, dove è allerta anche per possibili mareggiate. Per precauzione, sospesa l'attività di alcuni mercati a Napoli, dov’è stato interdetto anche l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Vedi anche Maltempo, nubifragi e vento al Nord. Quasi 2mila blackout in Piemonte