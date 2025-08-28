Napoli, Azienda ospedaliera dei Colli aderisce al digiuno per Gaza

Il personale sanitario e amministrativo dell'azienda ospedaliera napoletana ha aderito, insieme ad altri 500 ospedali in tutta Italia, alla giornata di digiuno contro la guerra a Gaza. Promossa dalla rete #digiunogaza, da Sanitari per Gaza e dalla campagna BDS "Teva? No grazie", l'iniziativa ha l'obiettivo di chiedere al Governo di sospendere la fornitura di armi a Israele, di aprire corridoi umanitari e garantire aiuti alimentari e sanitari