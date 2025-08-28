Napoli, Azienda ospedaliera dei Colli aderisce al digiuno per Gaza

Napoli, l'Azienda ospedaliera dei Colli aderisce al digiuno contro la guerra a Gaza
Il personale sanitario e amministrativo dell'azienda ospedaliera napoletana ha aderito, insieme ad altri 500 ospedali in tutta Italia, alla giornata di digiuno contro la guerra a Gaza. Promossa dalla rete #digiunogaza, da Sanitari per Gaza e dalla campagna BDS "Teva? No grazie", l'iniziativa ha l'obiettivo di chiedere al Governo di sospendere la fornitura di armi a Israele, di aprire corridoi umanitari e garantire aiuti alimentari e sanitari
- Medici, infermieri, operatori sociosanitari uniti contro la guerra a Gaza. Il personale sanitario e amministrativo dell’Azienda Ospedaliera dei Colli in provincia di Napoli ha deciso di aderire alla giornata di digiuno contro la catastrofe umanitaria in corso nella Striscia. L'iniziativa è stata promossa il 28 agosto dalla rete #digiunogaza, da Sanitari per Gaza e dalla campagna BDS "Teva? No grazie"
- Gli operatori sanitari dell'azienda ospedaliera si sono immortalati con in mano un foglio con la scritta “Digiuno contro il genocidio a Gaza”. Con un gesto silenzioso ma significativo, medici e infermieri hanno scelto di esprimere la loro vicinanza alla popolazione civile colpita dal conflitto, ribadendo il valore universale della cura, della solidarietà e della vita
- "Il digiuno è un simbolo di condivisione del dolore e di vicinanza concreta a chi soffre, lotta per la vita e per quella dei propri cari in una condizione di privazione estrema", ha detto la direttrice generale, Anna Iervolino. "Il nostro non è solo un atto individuale, ma la manifestazione collettiva di donne e uomini che, dentro e fuori gli ospedali, scelgono di non rimanere indifferenti"
- "L’Azienda Ospedaliera dei Colli si unisce così al coro di voci che invoca pace, rispetto dei diritti umani e tutela della dignità di ogni persona", ha sottolineato ancora la direttrice generale
- Con questa iniziativa, i dipendenti dell’azienda Oopedaliera napoletana hanno voluto non solo esprimere un messaggio di unione e solidarietà contro la guerra nella Striscia, ma anche trasformare il silenzio in voce e la cura quotidiana in un segno concreto di impegno civile
- Oltre all'Azienda Ospedaliera dei Colli, alla giornata nazionale di digiuno collettivo per Gaza, utilizzato come strumento di pressione civile, hanno aderito anche altri 500 ospedali, strutture territoriali e associazioni, con migliaia di operatori medici, infermieri. A sostegno del digiuno anche don Luigi Ciotti
- Attraverso l'iniziativa, gli organizzatori hanno chiesto al Governo italiano di sospendere la fornitura di armi a Israele, di aprire corridoi umanitari e garantire aiuti alimentari e sanitari. Il digiuno si è svolto in diversi ospedali italiani, tra cui il Policlinico Umberto I di Roma, il San Matteo di Pavia, il Policlinico di Bari e le Molinette di Torino
- All'iniziativa hanno aderito anche realtà più piccole, come l'isola di Capraia, a testimonianza di una mobilitazione diffusa e capillare. Una partecipazione che gli organizzatori hanno stimato in circa 15mila persone in tutta Italia