Impagnatiello, cognata dovrà versare 25mila euro a famiglia Tramontano

Per i giudici di Milano la moglie del fratello dell'assassino di Giulia Tramontano, dopo il delitto, aveva acquistato la sua auto con lo scopo di “diminuire la consistenza patrimoniale” del condannato - che risulta nullatenente - e quindi di aggirare l’obbligo di risarcimento nei confronti dei familiari della vittima

La moglie del fratello di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo in primo e secondo grado per aver ucciso l’ex compagna Giulia Tramontano e il bimbo di cui era incinta, dovrà versare 25mila euro alla famiglia della vittima. Lo riporta il Corriere della Sera. La decisione è stata presa dal Tribunale civile di Milano, sulla base del fatto che proprio la cognata di Impagnatiello risulta proprietaria della sua auto, una T-Roc Volkswagen, acquistata poco più di due mesi dopo l’omicidio, allo scopo di “diminuire la consistenza patrimoniale” del condannato e quindi di aggirare l’obbligo di risarcimento per i Tramontano. Impagnatiello, si fa notare, risulta nullatenente.

La sentenza

L'automobile di Impagnatiello è stata venduta alla cognata per 10mila euro, al di sotto del suo valore commerciale: i giudici parlano del doppio, 20mila euro. Questa è quindi la cifra che dovrà essere versata ai Tramontano, insieme a 5mila euro di spese legali. Il Tribunale di Milano sottolinea che i parenti dell'assassino fossero "ben consapevoli" delle "ragioni risarcitorie" della famiglia Tramontano e del fatto che la vendita dell'auto andasse a diminuire la "garanzia generica a favore di questi per la riduzione (azzeramento) della consistenza patrimoniale del debitore".

Il furto denunciato (ma non avvenuto)

Ai giudici non è sfuggito come, nell'ottobre 2024, i parenti di Impagnatiello avessero denunciato il furto dell'auto, senza però riuscire a incassare il premio di assicurazione, perché alla compagnia in questione non risultava nessun furto. Anche per questo hanno annullato l'atto di compravendita del mezzo.