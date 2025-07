Chiara Tramontano a Sky Tg24: "Giulia sempre con me"

"Se vogliamo pensarla razionalmente l'ergastolo non è caduto, c'è ancora una forte aggravante che è quella della crudeltà. Ma adesso la paura è che si arrivi in Cassazione e si apra la strada per far decadere anche la crudeltà. Mancate tutte le aggravanti manca la consistenza dell'ergastolo stesso. Non riusciamo a immaginare come le azioni dell'assassino non abbiano avuto un sentimento di premeditazione". Così Chiara Tramontano, sorella di Giulia Tramontano, in un'intervista con Stefania Pinna per Sky TG24, commenta la sentenza di appello nei confronti dell'assssino di sua sorella, Alessandro Impagnatiello.