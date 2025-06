Omicidio Tramontano, inizia processo d'appello. Padre Giulia: "Vivrai

Inizia oggi il processo d'Appello per Alessandro Impagnatiello, autore dell’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, uccisa nella loro casa di Senago quando lei era incinta del piccolo Thiago, figlio della coppia, il 27 maggio 2023. La Procura generale è pronta a ribadire la richiesta d'ergastolo, mentre la difesa mira a una riduzione della condanna: secondo l'avvocata del barman il femminicidio non sarebbe stato "pianificato" e l'assassino non avrebbe agito con "crudeltà". Intanto, Franco Tramontano, padre di Giulia, ha scritto su Instagram questo messaggio per ricordare la figlia: "Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata. Ai quali hai donato la tua infinita dolcezza, gentilezza e bellezza". "Cinque per sempre", ha aggiunto la madre Loredana Femiano, pubblicando una foto della famiglia al completo.