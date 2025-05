A due anni del femminicidio della sorella incinta di sette mesi, la sorella di Giulia Tramontano ripercorre in un libro la sua storia e quella della loro famiglia, oggi "in frantumi". Per elaborare il dolore e per "non lasciarla andare", ma senza voler intraprendere una battaglia politica. I campanelli d'allarme, racconta, "non ci sono mai stati. La violenza non sempre fa rumore", ma si deve agire nelle scuole. E dell'assassino, condannato all'ergastolo, dice: "Le sue scuse sono nulle. Ha finto pentimento"