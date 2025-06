Giulia Tramontano, inizia il processo d'appello per Impagnatiello

Inizia il processo d'appello davanti ai giudici di Milano. Se in aula la Procura generale è pronta a ribadire la richiesta d'ergastolo, la difesa di Impagnatiello mira a una riduzione della condanna: secondo l'avvocata del barman il femminicidio non sarebbe stato "pianificato" e l'assassino non avrebbe agito con "crudeltà"

Il femminicidio di Giulia Tramontano non sarebbe stato "pianificato" e Alessandro Impagnatiello non avrebbe agito con "crudeltà". È quanto sostiene l'avvocata Giulia Geradini nel ricorso in appello contro la sentenza di primo grado con cui l'ex barman è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso il 27 maggio 2023 la fidanzata 29enne incinta di sette mesi. Se in aula la Procura generale è pronta a ribadire la richiesta d'ergastolo, la difesa mira a una riduzione della condanna. E nell'atto d'appello firmato dall'avvocata Geradini l'obiettivo è far cadere le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, oltre che ottenere dalla Corte le attenuanti per il comportamento tenuto dall'imputato subito dopo il delitto e in aula. In giornata potrebbe arrivare già la sentenza.