Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi la guerra in Ucraina, con Zelensky che nel giorno dell’indipendenza chiede “una pace giusta”, Tajani che esclude l’invio di soldati italiani ma apre a un sostegno nello sminamento in caso di pace e Putin che si dice pronto a continuare i colloqui di Istanbul. Spazio anche al Medioriente,  con Israele che ha attaccato Sana’a nello Yemen e avviato operazioni militari alla periferia di Gaza City. Ai Mondiali di ginnastica ritmica, oro a Sofia Raffaeli nel cerchio

