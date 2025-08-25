Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi la guerra in Ucraina, con Zelensky che nel giorno dell’indipendenza chiede “una pace giusta”, Tajani che esclude l’invio di soldati italiani ma apre a un sostegno nello sminamento in caso di pace e Putin che si dice pronto a continuare i colloqui di Istanbul. Spazio anche al Medioriente, con Israele che ha attaccato Sana’a nello Yemen e avviato operazioni militari alla periferia di Gaza City. Ai Mondiali di ginnastica ritmica, oro a Sofia Raffaeli nel cerchio
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina: “Kiev-Mosca, pace più lontana”, “Zelensky: resisteremo, 100 anni su questa terra. Lavrov attacca l'Europa. Il leader Usa: basta carneficina”. In evidenza “La paura lungo il confine tra le famiglie e i feriti”. Spazio anche agli Stati Uniti con “Trump, militari anche a Chicago. Il Governatore abuso di potere”. In taglio basso un approfondimento su “Intelligenza artificiale, quanto ci costi?”. Non manca lo sport con Sofia Raffaeli: “La regina del cerchio, il mondo di Sofia è un incanto d’oro”
- L’apertura è su “Kiev, il piano dell’Italia”, con il ministro Tajani che esclude l’invio di truppe ma apre a un impegno per sminare terra e mare in caso di pace. Spazio alla guerra in Medio Oriente con “Israele e Gaza, perché era già tutto previsto”. Non manca l’approfondimento sulle conseguenze del maltempo: “A Milano Marittima la strage degli alberi caduti per la pioggia”. In evidenza anche la ginnastica ritmica: “Raffaeli medaglia d’oro al cerchio con dedica speciale a Bonicelli”
- Il titolo principale è “Macron, Tajani zittisce Salvini, il ministro: "La politica estera non la fa lui”” con le analisi con “Meloni non rischi di sembrare doppia”, “Colombani: quei seguaci del catechismo di Putin” e l’intervista: “Cercas: tradire Kiev ci porta alla guerra”. In primo piano lo sport con la Juventus: “Nel segno di David”, dopo i gol di Jonathan David. In spalla la guerra in Medio Oriente: “Se la Terra promessa cancella l'umanità”
- In apertura troviamo “Tajani: Aiuteremo Kiev a sminare l’Ucraina”, con le dichiarazioni di Lavrov: “Riprendere i colloqui di Istanbul poi il vertice diretto”. Spazio anche alla guerra in MO. “Gaza City. l'esercito entra a Jabalia. Israele distrugge il palazzo di Sana’a”. Al centro della pagina la manovra economica con “Più fondi per Irpef e cartelle”. In evidenza il terremoto con le parole di Castelli: “Stiamo recuperando gli errori di Amatrice”. In taglio alto lo sport celebra Sofia Raffaeli: “Il cerchio magico di Sofia Raffaeli: è oro mondiale”
- L’apertura è sulla “Giustizia civile: cause, nuove misure per ridurre i tempi e rispettare il Pnrr”. In primo piano anche il nuovo bando “Centri per le famiglie, la rete si rafforza”. Sul fronte lavoro l’articolo “Lavoratori extra Ue, crescono le vie alternative ai click day”. Inchiesta su nuove tecnologie con “Intelligenza artificiale e piattaforme: le opportunità per l’occupazione”. Sul tema separazioni e divorzi: “Costi per i figli, per avere la quota dell'ex serve la documentazione”
- Il titolo d’apertura è “La dittatura dei migranti”, “Il Viminale indica i porti, le Ong se ne infischiano. E la sinistra paga gli avvocati “Relatività culturale”: così i giudici assolvono gli stranieri delinquenti”. In evidenza la guerra in “Ucraina, la promessa del governo: non manderemo soldati italiani”. Spazio anche alla Svizzera con “La (precisa) presidente svizzera che ha fatto infuriare Trump”. In taglio basso troviamo “Popov libero”, dedicato al calciatore dell’Empoli. In taglio basso: “Non aumenterà l’età pensionabile, addio quota 103”
- L’apertura è sulla guerra in Ucraina: “Zelensky torna a tre anni fa: ‘Riconquistiamo i territori’”, con i richiami alla spinta europea e le parole di Lavrov “Ripartire da Istanbul”. In evidenza anche “Governo pro colletti bianchi: manette (ancora) più difficili”. Spazio anche alla guerra in Medio Oriente “Bibi attacca in Yemen. Israeliani e palestinesi in piazza per il "dopo"”. In taglio basso troviamo “Tenerife, dove Franco resta il caudillo” e “Ma chi pagherà i pedaggi del Ponte? I contribuenti”
- L’apertura è su Kiev con Trump con “Basta carneficina. Ma è stallo Kiev-Mosca”, con i negoziati bloccati e le parole di Zelensky. Spazio anche al maltempo in Romagna: “Tornado investe la riviera. Notte di paura in Romagna”. In politica si parla delle candidature alle Regionali con “Il rompicapo nazionale del centrodestra” e con l’intervista al Governatore “Giani difende il patto con il M5s”. Dal territorio, “Precipita sulle Alpi mentre cammina con gli amici: morto a 74 anni” e “Folle gioco in strada, turista travolto”
- L’apertura è su Pechino e la guerra in Ucraina: “Il bluff cinese per il dopoguerra ucraino”, con i sospetti sulle garanzie di Pechino. In spalla: “Ma Salvini dimentica tutti i ‘tacches al tram’ che s’è preso da Meloni” e “La presidenza tiktok e noi, chiamati al riscatto dalle illusioni”. In evidenza anche “Contro il populismo sanitario”, dedicato al tema della gestione pubblica della salute. In taglio basso, “Il cinema ritrovato, più bello di ogni ideologia”
- Il titolo principale è “Zelensky chiede truppe straniere. Il governo si smarca: ‘Contrari’”, con Tajani che ribadisce il no all’invio di soldati italiani. In evidenza anche “L’unico contropotere di Trump? Gli americani”. Nel dibattito politico spazio a “Se Meloni sa solo dire Occidente”. Spazio anche alle “poltrone occupate dai meloniani Doc: Dai campi fino al cielo. Ecco i Fratelli di potere”. In taglio basso: “Tra le baracche di Mumbai. Un slum che ‘vale’ un miliardo”
- L’apertura è sul tema previdenziale: “Come cambiano le nostre pensioni”, con le novità su salari, Irpef e Tfr. “L’esecutivo vuole bloccare l'età del ritiro a 67 anni. L'opposizione protesta: ‘Mancia elettorale’”. In evidenza anche “Viaggio nell’America profonda di Trump” e “Il trucco del Leonka per avere una sede”, in relazione a un bando. Nella cronaca spazio a “La sinistra dei 30 all’ora va a 260 in autostrada” sul video dell’ex assessore dem e “Maltempo in Romagna? Colpa di Giorgia, ovvio”. In politica locale, “In Campania il Pd cede a M5s e De Luca”
- L’apertura è economica: “Manovra, ‘dote’ di 9 miliardi”, “Il governo potrebbe usare queste risorse per interventi sull'Irpef e rottamazione delle cartelle”. Spazio anche a “Caracas scarcerà due detenuti italiani, ma Trentini resta in cella”. In cronaca, “Skipper muore, famiglia alla deriva sul catamarano”. In evidenza anche “Vicenza, blitz a Bucarest del soldato Usa per riavere il figlio ‘rapito’ dalla ex”. L’analisi dedicata alla guerra in Ucraina, “Draghi, la Ue e la necessaria sfida politica dei volenterosi”
- Il titolo d’apertura è “Dalla scuola al lavoro”, con il caso dell’Itt di Ponticelli: “aziende alla ricerca di tecnici, un diplomato su due trova impiego immediato”. In primo piano anche l’Ucraina con “Zelensky: serve una pace giusta” e l’impegno del ministro Tajani: “Aiuteremo Kiev con lo sminamento”. In evidenza la manovra con “Dal bilancio spunta una dote da 9 miliardi per Irpef e rottamazione”
- L’apertura è bianconera: “Colpi da Juve”, con David e Vlahovic protagonisti nella vittoria sul Parma. In evidenza per il Milan “Ora c’è Harder”, nuovo rinforzo in attacco. Per l’Inter: “Tocca a Chivu, trappola Toro”. Spazio anche ai “Fantastici 4”, De Bruyne, Anguissa, McTominay e Lobotka: arma vincente di Conte. Dal campo “Subito super Paz, lezione a Sarri. Scamacca in gol”
- Il titolo di apertura è “Juventudor”, con la Juve che batte il Parma 2-0 grazie a David e Vlahovic. A centro pagina, “Lazio a lezione da Fabregas”, con la sconfitta contro il Como. In evidenza anche “Viola rimontata, Cagliari infinito”. Per il Milan si legge “Il Milan cambia: preso Harder”. Sul fronte Napoli, “Hojlund, un colpo da DeLa”, con l’attaccante vicino al club azzurro
- L’apertura è per la Juventus: “D-Day. Yildiz inventa, David colpisce, Dusan chiude. La Juve c’è”. In evidenza anche “Toro coraggio per trascinare i tifosi”, con Baroni che misura le ambizioni granata. In taglio basso spazio a “Tutti per Sinner e Alcaraz va… a farsi benedire”. In volley: “Anche Cuba travolta: azzurre già agli ottavi”. In ginnastica ritmica: “Raffaeli, tu si 'nacosa grande: oro e bronzo!”