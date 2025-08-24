Romagna, sindaco Cervia: no vittime. Gestore Papeete: devastazione

L'Emilia-Romagna è stata colpita da un violento evento di maltempo, in particolare lungo la costa romagnola. Un temporale improvviso, accompagnato da grandine e raffiche di vento che hanno superato i 120 km/h, ha interessato le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Un’improvvisa e potente ondata di maltempo si è abbattuta la scorsa notte sulla costa romagnola, causando ingenti disagi e danni, in particolare tra Ravenna, Cervia, Milano Marittima, Rimini e Cesenatico. Intorno alle 4 :30 del mattino, un violento temporale accompagnato da raffiche di vento – alcune oltre i 120 km/h – e grandine ha investito la riviera romagnola, colpendo dapprima le zone di Ravenna e Cervia e successivamente la provincia di Rimini con particolare violenza.

Danni e disagi lungo tutta la costa

La furia del temporale ha avuto effetti devastanti lungo la costa romagnola, con segnalazioni che arrivano da Ravenna, Cervia, Milano Marittima, Cesenatico e Rimini e oltre. Strade e sottopassi si sono trasformati in veri fiumi d’acqua, rendendo gli spostamenti estremamente complicati per automobilisti e pedoni.

A Milano Marittima, alcune raffiche di vento, arrivate a quasi 100 km/h, hanno sradicato pini che sono caduti su veicoli parcheggiati, rendendo inaccessibili alcune vie. Nei pressi di Cesenatico, i vigili del fuoco sono intervenuti in forze dopo che un albero aveva colpito un bungalow in un campeggio e altri erano caduti su linee elettriche e nella sede stradale.

Non sono mancati i disagi anche per i collegamenti ferroviari: un albero caduto sui binari ha bloccato un treno lungo la linea Rimini–Ravenna, rendendo necessaria l’evacuazione di passeggeri grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco e del personale RFI. Di conseguenza, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Rimini e Igea Marina sulla linea Rimini–Ferrara, con ritardi e cancellazioni dei treni regionali, mentre il traffico dell’Alta Velocità è invece rimasto regolare.