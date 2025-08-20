Maltempo, allerta meteo arancione in 5 regioni

Introduzione
L'Italia nel weekend appare spaccata in due dal punto di vista metereologico con nubifragi al centronord e ancora caldo al sud. Attese piogge con temperature in diminuzione e alto rischio temporali con fenomeni molto intensi e colpi di vento nel Settentrione e al Centro. Il rischio maggiore interesserà il Nordovest, la Toscana, l’Umbria e le Marche. Da Roma in giù assisteremo, invece, a un aumento delle temperature e a una coda dell'anticiclone con tanto sole e afa. Allerta meteo arancione in 5 Regioni: ecco quali
Le previsioni del 21 agosto
Giovedì 21 agosto tutto il Centro-Nord sarà interessato dal maltempo, mentre il Sud sarà ancora risparmiato e anzi, ci sarà un aumento delle temperature fino a 39 °C in Puglia e 38 °C anche tra Calabria e Sicilia. Al Nord sono attesi ancora temporali irregolari. Il maltempo si estende anche al Centro, con temporali soprattutto su Toscana e Umbria. Qualche nuvola al Sud
Le previsioni del 22 agosto
Venerdì 22 agosto il Nord continua a essere interessato dagli ultimi temporali. Al centro forti rovesci soprattutto nella zona della costa adriatica. Al Sud il tempo è instabile in Campania con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso. Anche il weekend sarà a tratti piovoso con temperature in diminuzione
Sale l’allerta arancione in Emilia Romagna
Sale ad arancione l'allerta meteo per le prossime ore su gran parte dell'Emilia-Romagna. Nella seconda parte della giornata di mercoledì 20 agosto, sono previsti temporali, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Domani, giovedì 21 agosto, permangono condizioni di instabilità con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità, in particolare sul settore orientale e zone di pianura settentrionali nelle prime ore della notte
Allerta meteo arancione in 5 regioni
In generale, sono 5 le regioni in cui è stata diramata l’allerta meteo arancione per giovedì 21 agosto. La Protezione Civile lo ha deciso su parte di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Allerta gialla invece su parte di Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, sui restanti settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e sull'intero territorio di Piemonte, Marche, Umbria e Lazio
Danni in Toscana
In Toscana il maltempo ha causato disagi ad Arezzo, sul litorale di Pisa e a Siena. Lievi danni anche a Marina di Pisa a causa del vento in alcuni stabilimenti balneari. Nella provincia pisana i vigili del Fuoco invece hanno fatto interventi per rami pericolanti, alberi sulla strada e "dissesti statici da elementi costruttivi”. Ad Arezzo un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio, con 115 mm di pioggia caduti in circa 30 minuti. Un evento estremo, che secondo le statistiche meteo rese disponibili agli enti locali, ha una frequenza media di una volta ogni 75 anni
Gli allagamenti ad Arezzo
Ad Arezzo ci sono stati numerosi interventi per allagamenti di garage, cantine e sottopassi. Smottamenti in alcune zone collinari. Colpita la frazione di Agazzi, dove la strada è gravemente danneggiata e rimasta impraticabile per diverse ore. Chiusi tutta la notte i sottopassi urbani. Criticità anche a Castiglion Fibocchi, dove si sono registrati due smottamenti e l'allagamento del resede delle scuole ma senza danni interni. Colpiti anche alcuni locali privati e pubblici
Il maltempo a Milano
A Milano prosegue, fino alle 6 di giovedì 21 agosto, l'allerta meteo arancione (moderata) per rischio temporali. Rimane attiva, fino alle 14 sempre di domani, anche l'allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico emessa nelle scorse ore. I parchi cittadini domani saranno regolarmente aperti mentre sono stati chiusi nella giornata del 20 agosto
Cosa fare e non fare durante l’allerta meteo
Palazzo Marino ha invitato i cittadini, durante l’allerta meteo, a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre "si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie.
