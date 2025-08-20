Maltempo, fulmini e diluvio a Milano. Rischio esondazione Lambro

L’assessore comunale alla Mobilità e all’Ambiente, Marco Granelli, ha comunicato sui social pochi minuti fa che, per il momento, sono caduti quasi 50 mm di acqua nel diluvio iniziato alle 2, aggiungendo che la stessa situazione si registra a Monza. Temporali anche in Sicilia, un disperso a Enna ascolta articolo

Notte di fulmini e di pioggia battente a Milano e finalmente una boccata di aria fresca per chi è rimasto nella città semideserta ed è stremato dalla calura delle ultime settimane. Ma c’è anche preoccupazione per i danni che il maltempo, previsto dall’allerta arancione, può provocare. L’assessore comunale alla Mobilità e all’Ambiente, Marco Granelli, ha comunicato sui social pochi minuti fa che, per il momento, sono caduti quasi 50 mm di acqua nel diluvio iniziato alle 2, aggiungendo che la stessa situazione si registra a Monza.

Lambro sotto osservazione Il Lambro è alto ed è concreto il rischio allagamento. “Ha superato i 2.40 metri in via Feltre e quindi è stata disposta l’evacuazione della comunità Ceas - spiega Granelli -. A Ponte Lambro è stata attivata la chiusura di via Vittorini con le paratie mobili”. Meno intense le piogge sul bacino del Seveso dove ancora la vasca non è stata attivata.