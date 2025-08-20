Maltempo, fulmini e diluvio a Milano. Rischio esondazione Lambro

L’assessore comunale alla Mobilità e all’Ambiente, Marco Granelli, ha comunicato sui social pochi minuti fa che, per il momento, sono caduti quasi 50 mm di acqua nel diluvio iniziato alle 2, aggiungendo che la stessa situazione si registra a Monza. Temporali anche in Sicilia, un disperso a Enna
Notte di fulmini e di pioggia battente a Milano e finalmente una boccata di aria fresca per chi è rimasto nella città semideserta ed è stremato dalla calura delle ultime settimane. Ma c’è anche preoccupazione per i danni che il maltempo, previsto dall’allerta arancione, può provocare. L’assessore comunale alla Mobilità e all’Ambiente, Marco Granelli, ha comunicato sui social pochi minuti fa che, per il momento, sono caduti quasi 50 mm di acqua nel diluvio iniziato alle 2, aggiungendo che la stessa situazione si registra a Monza.
Lambro sotto osservazione
Il Lambro è alto ed è concreto il rischio allagamento. “Ha superato i 2.40 metri in via Feltre e quindi è stata disposta l’evacuazione della comunità Ceas - spiega Granelli -. A Ponte Lambro è stata attivata la chiusura di via Vittorini con le paratie mobili”. Meno intense le piogge sul bacino del Seveso dove ancora la vasca non è stata attivata.
Un disperso da ieri a Enna a causa del maltempo
Il maltempo sta sferzando anche il resto dell'Italia. Ieri due auto sono finite nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna, a causa del maltempo che ha interessato la zona. Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero state salvate dai vigili del fuoco mentre una terza - stando alle testimonianze dei sopravvissuti - risulta dispersa. Sul posto stanno operando dalle 19 diverse squadre dei pompieri e anche un elicottero arrivato da Catania.
Supercelle temporalesche, come si formano e perché sono pericolose
Secondo gli esperti, i violenti nubifragi con grandine che in queste ore stanno flagellando alcune zone d'Italia - e che sono sempre più frequenti in estate - sono fenomeni tipici delle pianure negli Stati Uniti: dalla fine degli anni Novanta si sono diffusi a causa dei cambiamenti climatici anche nell’area del Mediterraneo