Uomo gambizzato nel Barese, si è presentato da solo al 118

Il 65enne verrà ascoltato nelle prossime ore per chiarire dove e come sia avvenuta la gambizzazione. Elemento chiave sarà l'analisi delle immagini di videosorveglianza nelle aree limitrofe, per cercare riscontri al racconto della vittima e identificare l'autore del gesto

Un uomo di 65 anni si è presentato spontaneamente al presidio del 118 di Adelfia, in provincia di Bari, con una ferita d'arma da fuoco alla gamba. I sanitari hanno disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale Di Venere di Carbonara, dove è stato preso in cura, e le sue condizioni non sono gravi e non risulta in pericolo di vita. A dare l'allarme sono stati gli stessi operatori sanitari, che hanno immediatamente informato i carabinieri.

Avviate le indagini

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. L'uomo verrà ascoltato nelle prossime ore per chiarire dove e come sia avvenuta la gambizzazione. Elemento chiave sarà l'analisi delle immagini di videosorveglianza nelle aree limitrofe, per cercare riscontri al racconto della vittima e identificare l'autore del gesto.