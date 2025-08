Usa, sparatoria nel Montana: è ancora caccia all'aggressore

La sparatoria è avvenuta nel locale Owl Bar della città di Anaconda. Le autorità hanno identificato l'aggressore in Michael Paul Brown. Secondo le prime ricostruzioni, il 45enne è entrato nel locale e ha aperto il fuoco, uccidendo quattro persone. Nel frattempo, proseguono le ricerche per rintracciarlo

Proseguono le ricerche dell'uomo sospettato di aver sparato e ucciso quattro persone nel Montana, nel nord degli Stati Uniti. La sparatoria è avvenuta nel locale Owl Bar della città di Anaconda. Le autorità, che hanno recuperato il camion dell'aggressore, lo hanno identificato in Michael Paul Brown. Secondo la ricostruzione Brown, 45 anni, è entrato nel locale e ha aperto il fuoco, uccidendo quattro persone, come ha affermato Lee Johnson, responsabile delle indagini del Dipartimento di Giustizia del Montana.

Le ricerche

La polizia non ha fornito alcun movente per la sparatoria. L'ufficio dello sceriffo della contea ha dichiarato che l'abitazione del sospettato è stata perquisita e "sgomberata". Il vicedirettore dell'Fbi Dan Bongino ha dichiarato a X di aver inviato personale ad Anaconda per aiutare le autorità locali con il caso. Secondo i registri pubblici e il proprietario del bar, David Gwerder, Brown risiedeva nelle immediate vicinanze dell'Owl Bar.