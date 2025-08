Usa, almeno 4 morti in sparatoria in Montana: killer in fuga

Anaconda, città del Montana, nel nord degli Stati Uniti, è in stato d'allerta a causa di una sparatoria avvenuta in una zona commerciale. I morti sarebbero almeno 4. Un uomo in jeans e bandana arancione, armato di fucile, è in fuga dopo aver sparato in un locale, l'Owl Bar. La polizia parla di numerose persone colpite.