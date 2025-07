Sparatoria a Park Avenue (NY): chi è Shane Tamura, l’uomo che ha aperto il fuoco su Park Avenue, poi si è tolto la vita. L’ex promessa del football accusava la NFL per i suoi problemi mentali. Ipotesi di encefalopatia traumatica cronica dietro al gesto ascolta articolo

Shane Dave Tamura, ex running back con un brillante passato sportivo, ha compiuto una sparatoria negli uffici della Rudin Management, nel cuore di Manhattan, prima di togliersi la vita. Cresciuto in California, Tamura era noto per i suoi meriti atletici, ma con il tempo ha iniziato ad attribuire i suoi disturbi psichici a una sospetta encefalopatia traumatica cronica (CTE), probabilmente causata dagli impatti subiti in campo. Come altri ex giocatori finiti in tragedie simili, nutriva un forte rancore verso la NFL.

L’odio verso la lega e la discesa nel baratro Tamura aveva lavorato come guardia giurata in un casinò di Las Vegas, ruolo che gli ha consentito di ottenere legalmente armi da fuoco. L’AR-15 usato nella sparatoria sarebbe stato assemblato a partire da componenti acquistati separatamente. Negli anni era stato coinvolto in episodi di instabilità mentale e possedeva precedenti lievi. Ha lasciato un biglietto in cui chiede di analizzare il proprio cervello, convinto di soffrire di CTE, la stessa patologia confermata in casi come Phillip Adams o Dave Duerson. Leggi anche Sparatoria New York, 27enne uccide 4 persone poi si suicida